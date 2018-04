'Tiran' sus curules federales por meterse a las elecciones - Periódico Noroeste

ELECCIONES

'Tiran' sus curules federales por meterse a las elecciones

Las diputadas Paola Iveth Gárate Valenzuela y Gloria Himelda Félix Niebla abandonaron sus curules federales para meterse al proceso electoral de cara al 1 de julio

Marcos Vizcarra

En el caso de Gárate Valenzuela, ella era Diputada suplente de Rosa Elena Millán Bueno por el Distrito 7, pero el 21 de marzo solicitó licencia a la Cámara de Diputados para buscar ser electa como diputada local del Distrito 17 en Sinaloa.

Sin embargo, la curul federal quedó abandonada, puesto a que Rosa Elena Millán Bueno compite por ser Senadora en fórmula con Mario Zamora Gastélum y Gárate Valenzuela se registró ayer como candidata a diputación local ante la junta distrital del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

En el caso de Gloria Himelda Félix Niebla, Diputada por el Distrito 1 federal de Sinaloa, la Cámara de Diputados aprobó su solicitud de licencia el martes 3 de abril.

La suplente de Félix Niebla, de acuerdo con el registro de la Cámara de Diputados, es Gloria González Burboa, quien renunció al PRI en el actual proceso electoral para contender por el Distrito 4 federal por la coalición "Por México al Frente", cuyas siglas son Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano.

En entrevista para Noroeste, Félix Niebla señaló que ella solicitó licencia porque fue nombrada coordinadora distrital de la campaña presidencial de José Antonio Meade Kuribreña en Sinaloa, y que su suplencia no se dará porque González Burboa está en campaña con otros colores partidistas.

"Mi suplencia es Gloria González, pero es candidata en este momento", indicó Félix Niebla.

- ¿Eso es posible?

No... pues ya es una decisión muy personal de lo que es posible o no es posible, no puedo opinar sobre los demás, sino respetarle las decisiones que cada quien tome.

Las curules de Gárate Valenzuela y Félix Niebla quedaron vacías, porque no se tiene más suplencias.

Sin embargo, señaló Gloria Himelda Félix Niebla, estas no afectarán porque el 30 de abril termina el actual periodo ordinario de sesiones y después de esa fecha no será necesaria su presencia, a menos que se le llame desde el Congreso.

"Yo tengo una licencia y en cualquier momento, si el Congreso me lo reclama, voy a regresar, porque ahorita el 30 de abril termina el periodo ordinario y finaliza el periodo ordinario y la Cámara entra en receso, donde únicamente sesiona la comisión permanente", aseguró.

Registra Paola Gárate candidatura

Paola Iveth Gárate Valenzuela registró su candidatura a diputada local por el distrito 17, teniendo como suplente a Elda Amor López Cárdenas.

Jesús Valdés Palazuelos y Juan Ernesto Millán Pietsch, candidatos a Alcalde de Culiacán y diputado federal por distrito 07, respectivamente, acudieron al distrito a respaldar el registro de Gárate quien busca la reelección.

Después de que presentó Gárate Valenzuela su documentación, afuera, Valdés Palazuelos y Millán Pietsch emitieron mensajes personales.

Deseó a la candidata continuar con su buena suerte y siga cumpliendo a la gente.

"Y sigas dignificando el papel de la mujer en Culiacán, que es la mejor mujer que hay en todo el mundo", añadió.

A su vez, Valdés Palazuelos explicó se siente muy orgulloso ser amigo de ella.