‘Tito’ Villa hace maletas para irse del futbol - Periódico Noroeste

FUTBOL

‘Tito’ Villa hace maletas para irse del futbol

El delantero dice que ya no tiene nada qué ofrecer como futbolista

Noroeste / Redacción

El delantero argentino, nacionalizado mexicano, Emanuel Alejandro “Tito” Villa, anunció su retiro de las canchas, luego que el pasado sábado los Toros del Celaya fueran eliminados en la liguilla del Clausura 2018 del Ascenso MX por Dorados de Sinaloa.

“Obviamente uno se va con esa frustración de no conseguir lo que a uno le hubiera gustado y en lo personal de no encontrar al Tito Villa que me hubiera gustado ofrecer. Siempre he sido autocrítico y no puedo decir que no he trabajado para encontrar al mejor Tito; la edad y las lesiones no me dejaron conseguirlo y en definitiva esa es la bronca que me llevó a mi casa”, dijo Villa al portal Vitrina Digital.

