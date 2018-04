Toca mexicano con The Killers - Periódico Noroeste

Toca mexicano con The Killers

José Luis Hernández ve su sueño cumplido al acompañar a su banda favorita, en el Foro Sol

Noroeste / Redacción

El joven mexicano José Luis Hernández vio su sueño cumplido: tocar la batería, acompañando a su banda favorita y ante más de 60 mil espectadores en el Foro Sol

Luego que los integrantes de la agrupación estadounidense invitaran al escenario a un baterista, sí a "un baterista que hubiera entre el público en la primera fila", Hernández, un estudiante de música de 24 años de la CDMX, fue el elegido, de acuerdo a vanguardia.com.

La banda, formada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr. se encuentra de gira por México, y este pasado jueves en su concierto del Foro Sol de la CDMX, invitaron a un baterista del público a tocar con ellos la canción For Reasons Unknown, como lo han venido haciendo desde enero de este año, la primera vez fue en Toronto, y México no fue la excepción.

Luego de interpretar "Wonderful, wondeful", "The Man", "Somebody told me", "Spaceman", y "The way it was", Brandon Flowers, el volcalista de la banda, preguntó quién de la primera fila es baterista, y aunque otro chico fue quien se adelantó, luego de no poder interpretar la melodía fue bajado del escenario y Flowers señaló hacia donde se encontraba José Luis, quien rápidamente subió al escenario para tocar la batería con maestría.

José Luis expresa al portal Warp que se preparó para ese momento, pues sabía que la banda invitaría a tocar a un músico en uno de sus conciertos, y lo hizo tan bien que desde Twitter fue felicitado y hasta el tag #JoseLuis fue tendencia por un buen rato.

GIRA

Como parte de su gira por México, la banda The Killers se presentó el 1 y 2 de este mes en la Arena Monterrey; el 7 en el Centro Cultural Universitario de Zapopan, Jalisco.

Previamente la agrupación originaria de Las Vegas visitó Brasil, Argentina y Chile.

DISCO

El año pasado, The Killer lanzó su sexto disco llamado Wonderful Wonderful, con temas como The man y Run for cover.