▶ Todo lo que se sabe, hasta ahora, del documental sobre el populismo en el que aparece AMLO - Periódico Noroeste

▶ Todo lo que se sabe, hasta ahora, del documental sobre el populismo en el que aparece AMLO

La productora había acusado censura y hasta el mismo candidato a la Presidencia ofreció proyectarla en su cuenta de Facebook

La serie documental 'Populismo en América Latina', dedicada en parte a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", ha generado polémica, ya que fue anunciada, desde el pasado 23 de abril, en medallones de autobuses de transporte público en la Ciudad de México, con la leyenda de "Próximamente", sin tener aún un medio de comunicación donde ser transmitida.

Ante ello, el propio candidato presidencial de la coalición integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), y Encuentro Social (PSE), así como sus seguidores, han acusado que esta publicidad se trata de guerra sucia debido el proceso electoral en curso -que culminará el próximo 1 de julio-, mientras que los detractores del político tabasqueño acusan que hacer dichas acusaciones es un acto de censura, propio de una dictadura.

LO QUE SE SABE DE LA SERIE DOCUMENTAL

La serie documental -dividida en varios capítulos que incluyen a los mandatarios Donald Trump, de Estados Unidos, y Vladimir Putin, de Rusia-, fue elaborada por la productora La División, cuyos sus productores ejecutivos son los mexicanos: Javier García Mata y Olga de Orellana. El director es el venezolano Enelio Farina.

Según la página IMDb, una base de datos en línea que almacena información relacionada con películas, personal de equipo de producción, actores, y series de televisión, la última película que produjo García Mata fue 'Cilantro y perejil', en 1998. Antes fueron las cintas: 'Solo', en 1996; 'Dos nacos en el planeta de las mujeres', 1991; 'Morir en el Golfo', en 1990; 'Entre cornudos te veas', 1989; y 'Un macho en el hotel', 1999.

La página web de la productora La División, que elaboró la serie documental sobre el populismo en América Latina -en la cual López Obrador aparecería supuestamente junto con los ex presidentes Hugo Chávez Frías, de Venezuela; Juan Domingo Perón, de Argentina; y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil- se encuentra desactivada, y al intentar ingresar, aparece la frase: "Próximamente".

Cuando la página aún podía visualizarse, en la descripción de su actividad señalaba: "Hacemos películas. Cortas, largas, de ficción, documentales, para TV y cualquier otro formato conocido o desconocido, pero aparte tomamos fotos, retratos, empaques, landscapes, coches, fashion. Nos gustan los retos y así lo asumimos todos en nuestro equipo".

Además, aunque en su página web no había referencia alguna a la serie documental 'Populismo en América Latina', decían tener como clientes a marcas como Zest, Torres 10, DirectTv y Crest.

Por otra parte, surgió el rumor de que la cadena de televisión de paga, National Geographic (NatGeo) transmitiría la serie documental a partir del domingo 29 de abril, hasta el próximo 6 de mayo. Sin embargo, el propio canal de acceso restringido negó, a través de un comunicado, que el proyecto cinematográfico estuviera contemplado en su programación.

Ante el desmentido de la televisora, García Mata explicó durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que la serie documental consta de cinco capítulos de entre 30 y 45 minutos de duración, y aseguró que aunque mantuvieron platicas con NatGeo, no se concretó su transmisión.

El productor ejecutivo del documental detalló que su documental cumple con los más altos estándares de calidad televisiva y que "no es una serie sobre Andrés Manuel, sino de populismo", al aclarar que sociólogos, politólogos, comunicadores y científicos sociales describieron "lo que es un populista", y que el político tabasqueño "cabe en el perfil".

El ejecutivo de la productora acusó que integrantes de los partidos Morena, PT y PES que postularon a López Obrador a la candidatura presidencial, "están ejerciendo una presión ilegítima y antidemocrática para impedir que la serie sea transmitida a las audiencias mexicanas", por lo que llamó al ex jefe de Gobierno del Distrito Federal a tomarse un tiempo y observar su trabajo.

"Me encantaría que tenga una proyección sobre el trabajo, y es que no estoy haciendo o diciendo nada contra él", aseguró García Mata, quien abundó que continuará tocando puertas para ver quién le da una oportunidad a su trabajo, además de que no descartó que subir la serie documental a una plataforma digital.

"Nos encantaría que él pudiera ver qué contenidos tiene. Cuando habla de guerra sucia es un tema muy recurrente tocado por él como 'la mafia del poder'. Lo que está haciendo es juzgar algo que no ha visto", abundó el productor ejecutivo de la serie documental.

En la serie documental aparecen las opiniones de periodistas y analistas como: Denise Dresser Guerra, Jesús Silva-Herzog Márquez, Lorenzo Meyer Cossío, Jorge Fernández Menéndez, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Graco Ramírez Garrido Abreu, Fernando Belaunzarán Méndez, Ignacio Marván Laborde, así como una periodista venezolana, de la cual no se reveló su nombre.

Este es el tráiler de la polémica serie "Populismo en América Latina", el capítulo sobre México se llama, "López Obrador, el redentor furioso" pic.twitter.com/lDvyOuN9yY — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 28 de abril de 2018

LA POSTURA DE LÓPEZ OBRADOR

El domingo pasado, el propio Andrés Manuel López Obrador retó a los ejecutivos de la productora a revelar quién financió la serie, y de hacerlo, prometió subir el documental a sus cuentas en las diversas redes sociales, además de que afirmó que el capítulo que habla de él ya lo vio, "y me dio sueño", ironizó.

Asimismo, el tres veces candidato presidencial aseguró que detrás de la producción de la serie documental -que costó 100 millones de pesos, según dijo- se encuentra el ex mandatario nacional Carlos Salinas de Gortari, y otros personajes, como el empresario Claudio X. González Guajardo, abundó.

El candidato presidencial pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar quién está detrás del documental que lo denomina como un populista, y de comprobar que provino de algún partido político, que el costo de producción se sume a los gastos de campaña, mismos que tienen un tope y son fiscalizados.

Durante un mitin de campaña en Guadalupe Victoria, Durango, aseveró que se encontraba congratulado de que Televisa, TV Azteca, Imagen y dos cadenas de Estados Unidos se negaran a transmitir el documental, aunque estaban pendientes las respuestas de Claro Video y Cinépolis, las cuales, además de Netflix, han negado que programarán la serie.

"Si ellos dan a conocer quién lo pagó, porque es un asunto legal, si dicen quién lo pagó, lo publico en mi Face, me comprometo en eso [...] Además es muy aburrido. Les va dar sueño. Pero, ¿por qué no dan la cara?", cuestionó López Obrador.

Pregunta @LeonardoCurzio a @lopezobrador_ si ha visto la serie sobre el populismo y su respuesta con buen humor es si, es más eficaz que el Tafil 😂😂😂😂 pic.twitter.com/NIGbxij4iE — Alberto Roman (@betomatrix69) 30 de abril de 2018

El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte Olivares, presentó ante el Instituto una queja en contra de la productora La División, ya que consideró que 'Populismo en América Latina' constituye "una calumnia y vulneración a la equidad en la contienda".

Por su parte, Tatiana Clouthier Carrillo, coordinadora de campaña de López Obrador, hizo un llamado este lunes, a la productora La División, para que aclare la procedencia del financiamiento de la serie documental.

En un video difundido en la cuenta de Twitter de la asociación civil Abre más los ojos, Clouthier Carrillo invitó a los productores de la serie a realizar una presentación "con bombo y platillo", además de que afirmó, no hay censura alguna.

"Ustedes ponen la película o el documental. Nosotros ponemos las palomitas y los refrescos. Estamos listos para que la ciudadanía esté informada y tome las mejores decisiones", dijo.

Netflix and chill democrático: nosotros ponemos las palomitas y ustedes el documental. No le tenemos miedo al diálogo y deploramos la censura. #AbreMásLosOjos pic.twitter.com/iw7lCd7Mlc — Abre Más Los Ojos (@AbreMasLosOjos) 1 de mayo de 2018

CONFUSIONES EN WHATSAPP

"Circula una cadena sobre una serie denominada "Populismo en América Latina". Va precisión: 1. Existen dos series, una producida por NatGeo en 2008. Otra, de la productora mexicana La División (2018). La Cadena de WhatsApp se refiere a la primera", escribió el proyecto Verificado 2018 en su cuenta de la red social Twitter, el pasado 29 de abril.

La confusión viene de la difusión de una serie creada por National Geographic llamada 'Consecuencias: La Trama Oculta de América Latina', conducida y producida por el peruano Álvaro Vargas Llosa en el año 2008, y la cual cuenta con un episodio sobre el populismo.

AUTOBUSES CON PUBLICIDAD, ILEGALES Y AL CORRALÓN

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), informó que los anuncios de la serie documental en los medallones de los autobuses de transporte pública carecen de los permisos correspondientes, por lo que la publicidad es ilegal.

Este martes se supo que dos camiones que mostraban la publicidad de la serie documental fueron sancionados y recluidos en un depósito de vehículos, por no contar con los permisos para portar anuncios mientras circulan por las calles de la capital de la República.

El primero de los camiones fue detenido en el cruce de las avenidas Universidad y Plateros, y la detención del siguiente ocurrió en las esquinas de San Jerónimo y Periférico, para después ser llevados a los llamados "corralones".

Ambos vehículos fueron sancionados por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) por incumplir con los permisos de circulación para mostrar esa publicidad, según lo informó Noticieros Televisa.

Según la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, ninguna empresa tramitó los permisos correspondientes, por lo que la exhibición de la publicidad de "Populismo en América Latina" fue considerada como ilícita.

Aunado a ello, Asociación Nacional de Publicidad Móvil (ANEPM), que agrupa a 15 empresas especializadas en recubrir autobuses y automóviles con propaganda, desconoció tener algún tipo de relación la publicidad de la serie documental.

En octubre del 2017, Carlos Mota publicó en su columna del diario El Heraldo de México que en mayo de 2018, sería lanzada una serie "anti-AMLO". El periodista se atrevió a decir que Netflix estaba detrás de la producción, aunque nunca aclaró cuál fue su fuente para asegurar lo anterior.