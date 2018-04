Ubica el FBI a Caro Quintero en la lista de los 10 fugitivos más buscados - Periódico Noroeste

DELINCUENCIA ORGANIZADA

Ubica el FBI a Caro Quintero en la lista de los 10 fugitivos más buscados

La agencia de Estados Unidos ofrece 20 millones de dólares de recompensa quien ayude a su captura

Carlos Álvarez

El narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero, alias "El Príncipe" o "Rafa", uno de los principales capos de la droga en la década de los 80 del Siglo pasado, fue incluido este jueves en la lista de los "Diez Fugitivos Más Buscados" del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés), por ser el presunto autor intelectual del asesinato del agente antidrogas de Estados Unidos, Enrique "Kiki" Camarena Salazar, crimen por el que ya había purgado una condena de 29 años de prisión en México.

Caro Quintero, a quien el FBI considera que "está armado y es extremadamente peligroso" y que ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a su captura, había negado en una entrevista videograbada con la periodista Anabel Hernández, publicada en el diario digital The Huffington Post el pasado 5 de abril, que siguiera activo en el narcotráfico y que se encuentra fugitivo, "por un crimen por el que ya pagó".

En dicha entrevista, publicada también por el portal Aristegui Noticias, el capo de 65 años de edad y originario de Badiraguato, Sinaloa, pidió a la Administración para el Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y al Gobierno Federal mexicano, que "hagan bien su trabajo" y que lo "dejen en paz".

Sin embargo, este jueves, el Director Adjunto del FBI, David L. Bowdich; así como el Administrador Interino de la DEA, Robert W. Patterson; el Subsecretario Adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, James Walsh, y el Director Asociado Interino del Servicio de Alguaciles Federales (en inglés United States Marshals Service), Derrick Driscoll, anunciaron la inclusión del capo mexicano Caro Quintero a en la lista los "Diez prófugos más buscados".

A través de un comunicado conjunto, el Gobierno de Estados Unidos enfatizó que ésta es la primera vez que un fugitivo de la DEA se incluye en la lista del FBI de los "Diez Fugitivos Más Buscados". Además, la Agencia Antidrogas estadounidense y el Fiscal del Distrito Este de Nueva York anunciaron hoy una acusación adicional contra Caro Quintero, referente a su papel como "dirigente de una empresa criminal continua y como el individuo responsable del brutal asesinato de Camarena".

La acusación de la DEA y la Fiscalía neoyorquina (EDNY Docket No. 15-CO-208 S-2), también detalla el "papel principal" de Caro Quintero "en el tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana a los Estados Unidos y otros países, y refleja sus actividades criminales de 1980 a 2017".

"El 30 de julio de 1992, la Corte de Distrito del Distrito Central de California emitió una orden federal de arresto, acusando a Caro Quintero de crímenes violentos en favor del crimen organizado, de conspiración para secuestrar a un agente federal, de secuestrar a un agente federal, de asesinar a un agente federal, de ayudar, instigar y ser cómplice después de ese hecho", indicó el Gobierno estadounidense.

"Hoy, junto con nuestros socios federales de la DEA, del Servicio de Alguaciles y del Departamento de Estado, estamos comprometidos a llevar ante la justicia a este criminal peligroso y líder de un cártel, quien es responsable del asesinato brutal de un agente de la DEA", dijo el Director Adjunto del FBI, David L. Bowdich.

"El agente especial Camarena estaba dedicado a detener el narcotráfico y a romper el círculo de delitos relacionados con las drogas. Él mostró gran valentía para ir tras los narcotraficantes más violentos. Y es precisamente por esta valentía y entrega que no vamos a dejar de buscar a Caro Quintero sino hasta que demos con él y lo pongamos tras las rejas, donde pertenece", abundó Bowdich.

"La DEA agradece a todas las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley que se han comprometido a perseguir a Rafael Caro Quintero hasta el momento que sea capturado y devuelto a su lugar en prisión. 'Kiki' Camarena tiene un lugar especial en nuestros corazones y su sacrificio siempre será recordado por los hombres y mujeres de la DEA que todos los días llevan a cabo nuestra misión", señaló, por su parte, el Administrador Interino de la Agencia Antidrogas estadounidense, Robert W. Patterson.

"Nuestra oferta de 20 millones de dólares dentro del Programa de Recompensas por Narcóticos refleja el compromiso del Departamento de Estado con el amplio esfuerzo gubernamental para rastrear a Caro Quintero", dijo, también, James Walsh, Subsecretario Adjunto del Departamento de Estado. "Nos complace utilizar el Programa de Recompensas para apoyar este esfuerzo fortalecido de aplicar la ley, y llevar por fin a este criminal ante la justicia", abundó el funcionario.

Por su parte, el Director Asociado de Operaciones de los Alguaciles Federales de los Estados Unidos, Derrick Driscoll dijo que: "Los alguaciles federales siguen firmes en la búsqueda de justicia para nuestro hermano, el Agente Especial de la DEA 'Kiki' Camarena. Continuaremos aprovechando todos los recursos y trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, aquí y en México, para desarrollar la información que conducirá a la captura de Rafael Caro Quintero".

"Cualquier persona con información sobre Caro Quintero no debe tomar ninguna acción por su cuenta, sino debe ponerse en contacto inmediatamente con la Embajada o el Consulado de Estados Unidos más cercano", indicó el Gobierno estadounidense sobre la recompensa de 20 millones de dólares.

El capo sinaloense Caro Quintero reemplazó a Jesús Roberto Munguia -presunto asesino de su novia, en 2008, en Las Vegas, después de que se enteró que ella mantenía un romance con otro hombre- en la lista de los "Diez Fugitivos más Buscados" del FBI, mismo que se estableció en marzo de 1950. Desde entonces, indicó el Buró, 484 fugitivos han sido detenidos o localizados, 162 de ellos como resultado de la cooperación ciudadana.

En julio del 2016, en una entrevista publicada por el semanario Proceso, el capo sinaloense había dicho, también, que ya no pertenecía al narcotráfico y que no mató a Enrique "Kiki" Camarena, además de que no estaba en guerra, ni con "El Chapo", ni con "El Mayo".

¿QUIÉN ES RAFAEL CARO QUINTERO?

A principios de la década de 1980, Caro Quintero, en aquel momento con 30 años de edad, junto a Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto" y Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Padrino", se convirtió en uno de los tres líderes del Cártel de Guadalajara, el cual formó alianza posteriormente con el Cártel de Medellín, liderado por el notorio traficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria.

"Se considera a Caro Quintero como uno de los 'padrinos' del narcotráfico, que ayudó a formar el Cártel de Guadalajara a fines de la década de 1970. Supuestamente, se convirtió en uno de los principales proveedores de heroína, cocaína y mariguana a los Estados Unidos y estuvo a cargo del cártel en Costa Rica y en la frontera entre los Estados Unidos y México", señaló el Gobierno estadounidense en su comunicado.

Fue entonces cuando Enrique "Kiki" Camarena Salazar se infiltró en el Cártel de Guadalajara. En 1984, como resultado de la información obtenida por el agente encubierto estadounidense, cientos de soldados mexicanos asaltaron Rancho Búfalo, una plantación de marihuana del grupo criminal, cuya producción anual estimada era de cientos de millones de dólares.

"En noviembre de 1984, las autoridades mexicanas allanaron una plantación de 2 mil 500 acres de mariguana, propiedad de Caro Quintero. El Cártel de Guadalajara culpó al agente especial Camarena por la redada y decidió tomar represalias", abundó el Gobierno estadounidense.

"El agente especial Camarena, un ex marino, bombero, oficial de policía y alguacil adjunto, estuvo muy cerca de descubrir una ruta de millones de dólares para para transportar drogas por un millón de dólares de México a los Estados Unidos en 1985", señaló el Gobierno de EU.

"Kiki" Camarena y el piloto aviador de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Alfredo Zavala Avelar, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados el 7 de febrero de 1985, en Jalisco. Un mes después sus cuerpos fueron hallados en un rancho del estado de Michoacán, con señales de tortura.

"Antes de que pudiera exponer las operaciones de narcotráfico, fue secuestrado en ruta a almorzar con su esposa el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Supuestamente, las órdenes directas del secuestro fueron dadas por Caro Quintero", indicó el Gobierno de EU.

"Camarena fue rodeado por cinco hombres armados que lo arrojaron dentro de un automóvil y se lo llevaron. Se cree que Camarena murió a los dos o tres días de su secuestro, pero su cuerpo no fue encontrado sino hasta el 5 de marzo de 1985. Sobreviven al agente especial Camarena su esposa y sus tres hijos.", abundó el Gobierno de EU.

El excapo sinaloense, quien había sido condenado a 40 años de cárcel por el crimen de "Kiki" Camarena, pasó 29 años en prisión, pero fue liberado en agosto de 2013 por un Tribunal del estado de Jalisco, mismo que justificó la decisión con un tecnicismo jurídico.

Casi de inmediato, Caro Quintero se fugó tras conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo una nueva orden de aprehensión con fines de extradición a EU, cuyo Departamento de Justicia, quien hasta hasta hace unas horas ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, por el asesinato de "Kiki" Camarena, misma que subió este jueves hasta los 20 mdd.