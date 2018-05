Un reclamo une a miles de madres - Noroeste

10 de Mayo

Un reclamo une a miles de madres

Madres de desaparecidos exigen a Enrique Peña Nieto evaluar al Ejército; la milicia en la calles nos trajo aquí, dicen

Sinembargo.MX

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ “¿Dónde están, nuestros hijos dónde están?”. Esa es la pregunta constante y que hoy nuevamente retumba con las voces de miles de mujeres que participaron en la Séptima Marcha de la Dignidad Nacional, y que reunió el jueves, 10 de mayo, Día de las Madres, a cientos de mamás que buscan a sus hijos e hijas, pero también verdad y justicia.

“No existen palabras para expresar el dolor que se siente; el tener esta mutilación en el alma. Quiero pedir a las personas que sepan algo, nos lo digan, para poder encontrar a nuestros hijos o a quien se los llevó; que tenga piedad ante nuestro dolor y nos los devuelvan”, clama Virginia Garay, madre de Bryan Eduardo Arias Garay, un joven de 19 años, que desapareció cuando iba a su trabajo, un puesto de hamburguesas, en Tepic Nayarit el pasado 6 de febrero.

En todo México

Colectivos de personas desaparecidas se congregan el ismo jueves en diversos puntos del país.

En la Ciudad de México, el Monumento a la Madre, ubicado en Reforma e Insurgentes, fue el punto de partida para la marcha que tiene como destino el Ángel de la Independencia, en donde se dará un mensaje.

Bajo el lema “no hay nada que festejar”, las madres nuevamente salieron a las calles para exigir la pronta aparición de sus hijos en esta fecha especial en México por la tradicional celebración del Día de las Madres, pero que para estas mujeres se ha convertido en un día de denuncia.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hay al menos 35 mil 424 personas desaparecidas desde enero de 2014 al 31 de marzo de 2018: 34 mil 268 del fuero común y 1 mil 156 del fuero federal.

El estado con mayor número de personas desaparecidas es Tamaulipas, con 6 mil 129 carpetas de investigación abiertas, tanto del fuero común como del fuero federal. Le sigue el Estado de México con 3 mil 862; Jalisco con 3 mil 086; Sinaloa con 2 mil 798, Nuevo León con 2 mil 660 casos y Chihuahua con 2 mil 179 carpetas.

A la concentración en la Ciudad de México llegaron colectivos de entidades federativas. Al medio día del miércoles, desde la Cruz de Clavos en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, partió la Caravana de Madres confirmada por 50 familiares de personas desaparecidas, convocadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres así como por Amnistía Internacional.

Las demandas de las familias son: búsqueda y presentación inmediata de las personas desaparecidas; no más impunidad y castigo a los responsables, destaca el Cedehm.

En Guadalajara, un contingente convocado por Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos partió el miércoles por la noche desde el Paraninfo Enrique Díaz de León hacía esta capital.

Aunque la mayor concentración se ha dado en la Ciudad de México, también se prepararan protestas y marchas en diversos estados como parte de una acción nacional que inició desde el 9 de mayo; tal fue el caso en Monterrey, Nuevo León, quienes se congregaron en la Plaza Zaragoza, o en Nayarit, donde mamás de desaparecidos hicieron un plantón por la tarde en el Monumento a la Madre de Tepic.

En los estados

En tanto que el jueves, en Veracruz, integrantes del colectivo madres en búsqueda “Belem González”, se reúnen en Zaragoza y Bravo, y caminarán hacia el parque Independencia; en Guaymas, Sonora, el acto parte desde El Obelisco al monumento de La Madre, ubicado en la calle 24.

En Morelia, Michoacán, Comité de Familiares De Personas Detenidas Desaparecidas En México “Alzando Voces” De Morelia Michoacán, invitó a la población a sumarse a la concentración en el Estadio Venustiano Carranza por la Avenida Acueducto

En Sinaloa, los colectivos, Una luz de Esperanza, Las Rastreadoras por la paz, Voces unidas por la vida a.c., Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa de los años 70, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se suman a la acción nacional, con la marcha que inicia desde el kiosco de catedral.

“Actualmente observamos con una gran dolor que la situación de violencia del país no sólo no ha parado, si no que ha empeorado, detonando en miles de desapariciones, asesinatos, feminicidios sin resolver, en que los familiares al no tener respuesta a nuestras demandas por parte de las autoridades, nos hemos visto en la necesidad de realizar las búsquedas con nuestras propias manos, por esta razón y tras mas de 40 años de resistencia, es que nos unimos ante una misma lucha y no pararemos hasta encontrarlos, hasta que haya justicia y no exista ni un desaparecido más”, pronunciaron.

Clamor por los desaparecidos de Peña y Calderón

“Peña Nieto: te corrompiste a niveles inimaginables [...] tendrás la mancha eterna del escarnio por ser un títere de la impunidad, de los gobernantes corruptos prófugos”, acusaron en un posicionamiento conjunto las víctimas presentes en el Monumento de la Independencia.

El evento congregó a más de 29 colectivos que estuvieron respaldados con la presencia de Jan Jarab de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad en México y por Alex Neve, de Amnistía Internacional.

Yolanda Morán, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, leyó el posicionamiento de las familias en dónde responsabilizaron al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y al actual Mandatario Enrique Peña Nieto de tanta desaparición e injusticia.

En representación de miles de madres pronunció que tanto Calderón como EPN, no tendrán paz porque en su conciencia llevarán el dolor de las madres de Desaparecidos.

Expresó que la guerra que inició Calderón contra el narcotráfico fue en realidad una guerra de habitantes del país.

“Nosotros nunca olvidaremos su responsabilidad [Felipe Calderón] política de este genocidio”.

A Enrique Peña Nieto le reprocharon que él prometió combatir la inseguridad pero siguió con la misma estrategia que sólo dejó más personas desaparecidas y más sangre.

Los colectivos señalan que hay más de 50 mil personas desaparecidas, y no las 35 mil que reportan las cifras oficiales.

“Hoy podemos decir que Enrique Peña Nieto se equivocó y ese error nos costó más caro que el error de diciembre de 2006″.

Las madres de los desaparecidos, en su postura, se cuestionaron los programas referentes y slogans con los que el Gobierno de Peña Nieto se quiere caracterizar: “Mover a México” y “Pacto por México”.

“¿Cómo puede moverse a México si no lo movió para la verdad?; ¿Qué clase de pacto se hizo con clases pudientes que no se consideró nuestro sufrimiento?. ¡Lo que mueve a México es nuestro dolor y la ausencia de un estado fallido, ausente y hasta desaparecido”, pronunciaron.

Las madres enfatizaron que son ellas quienes han actuado ante la tragedia nacional y quiénes arropan a cientos de madres que cada año se suman al dolor de tener un familiar desaparecidos, mientras que de las autoridades solo reciben i dolencia y simulación.

“Sabemos que no buscan y que han fingido pretendiendo cansarnos, que sucumbamos o en nuestras muertes prematuras. Sí han caído muchas pero todas las demás tomamos sus causas”.

Sostuvieron que Enrique Peña Nieto le falló a México y su empecinamiento en sostener la guerra más bien obedece a la desmovilización.

“Usted cree se irá a su ‘casa blanca’ con una gran pensión pero la nación le reclama este baño de sangre, [...] la verdad es que usted decidió no hacer nada para combatir impunidad”, reclamaron.

Las madres exhortaron a no permitir otro sexenio sin resultados: “Ya tenemos la experiencia de dos sexenios de atole con el dedo, de jugar a la justicia a las migajas de la CEAV”.

Las madres reiteraron: “Peña Nieto: te corrompiste a grandes niveles y te presentaste como un mentiroso ante todas nosotras ante los 50 mil Desaparecidos. La nación te reclama que eres responsable”.

Sostuvieron que es imprescindible que el nuevo Presidente atienda las causas y de soluciones.

“ Y todos los colectivos debemos estar en sintonía para los cambios”.

El padre Raúl Olvera indicó que el Gobierno está perfectamente articulado con toda la criminalidad.El activista señaló que la ausencia del Gobierno es sólo en apariencia porque en realidad “no está ausente, ni carente de capacidad, tiene capacidad para asesinar y llenar de crímenes a nuestro país. Su presencia es criminal porque necesitan el terror, el miedo y el desánimo para saquear nuestra patria”.

También señaló al Pacto por México, pues consideró que este acuerdo es para destrozar la Constitución Mexicana.

Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México expresó su solidaridad y empatía en la búsqueda de verdad, justicia.

“Este día debería ser un día de fiesta pero no lo es. Hoy nadie, ninguna madre, familiar, debería estar aquí ,sino en un gran abrazo con sus familias”

El diplomático agradeció a los colectivos, “ustedes son ejemplo para toda la sociedad mexicana a la luz de dignidad y coraje antes las terribles de noticias que asaltan a diario”.

El representante de la ONU dijo que los rostros mostrados en esta marcha hablan de una gran tragedia mexicana. “Es su voz la que debe de escucharse y lograr cambios. Ustedes ya han tenido un rol importante en la Ley de Desaparecidos pero es solo un primer paso y el trabajo está por delante”.

Una década tomando las calles

Adriana Moreno, de las madres de Centro América, dijo que esta era la séptima marcha por la dignidad pero son de diez años tomando las calles. Reiteró que ante la inacción de Gobierno miles de madres han tenido que convertirse en “abogadas, policías, investigadoras, peritos, rastreadoras de fosas e incluso en legisladoras para conformar leyes para buscarlos”.

Acusó que el Estado sólo simula que trabaja en los Derechos Humanos pero no atienden a las familias porque “están más ocupados en las mentiras que dicen a la ONU, CIDH sobre la supuesta seguridad nacional en México. [...] pero a nosotros nos ven como el enemigo a eliminar no como actores para construir”.

Agregó que el Gobierno federal, además, ataca a organizaciones internacionales, como a Jan Jarab, “a él, el Estado lo acusa de exagerado y alarmista porque dice la verdad en la dimensión de nuestra tragedia nacional y eso nos preocupa: que Estado desestime su opinión”.

EXIGENCIAS

La defensora apuntó que en la marcha se exigen cinco puntos:

1. La plena y efectiva implementación de la Ley y el Sistema Nacional de Desaparecidos.

2. Que EPN que promulgue inmediatamente la ya aprobada Ley General de Declaratoria de Ausencia por Desaparición.

3. Una Reforma integral al artículo 102 constitucional para que se que garantice una fiscalía autónoma. Una Fiscalía que sirva.

4. Evaluación efectiva al trabajo fallido al Ejército mexicano en los últimos doce años y que la SCJN impida la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior. “Nosotros somos el ejemplo de lo que pasa cuando la milicia está en la calle haciendo labores de seguridad”.

5. Respeto a la opinión de Jan Jarab de la ONU.

Mariposas desde Canadá

Cientos de mariposas con mensajes de solidaridad fueron enviadas desde Canadá para las madres de personas desaparecidas que participan en la Séptima Marcha por la Dignidad.

Las mariposas arribaron al país desde ayer al medio día al estado de Chihuahua y, junto con la Caravana de Madres, partieron a la Ciudad de México.

Amnistía Internacional sección Canadá fue la encargada de impulsar, invitar y coordinar en Canadá la recepción de mariposas monarcas de papel que llevan mensajes de solidaridad escritos por niños, niñas, jóvenes y personas adultas de Canadá y redactados especialmente para las madres que asisten a la Marcha.

Los familiares de desaparecidos viven un calvario en México. Además de sufrir la ausencia de su ser amado son re victimizados por las autoridades que criminalizan a su familiar y convierten el proceso de búsqueda en una serie de obstáculos.

Organizaciones civiles han denunciado que la implementación de una política pública en materia de desaparición forzada ha sido un fracaso por la falta de interés y coordinación entre las autoridades. El pasado 20 de marzo, durante la presentación del segundo fascículo de su proyecto “¿Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias? Perspectivas de política pública”, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano destacó que “las desapariciones son como una herida que no cierra y en nuestro país esta herida sigue presente, sigue sin cicatrizar”.

El pasado 13 de abril hoy activistas y defensores de derechos humanos, reprocharon que “las autoridades no han asumido un compromiso real con el tema de desaparición de personas”, pues denunciaron que las víctimas de desaparición y otros delitos en una tercera parte del país están desprotegidas y sin una adecuada asesoría, ya que al menos 13 entidades federativas, incluida la Ciudad de México, no cuentan con su respectiva Comisión Ejecutiva Estatal de Atención de Víctimas.