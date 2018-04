Urgen apoyos para mamá de niño asesinado en Santa Teresa, en Mazatlán - Periódico Noroeste

Urgen apoyos para mamá de niño asesinado en Santa Teresa, en Mazatlán

Medicamentos y ayuda en especial es lo que solicitan los familiares de Rubí, madre de Jesús Emmanuel

Melissa Sánchez

MAZATLÁN._ Mientras Rubí lucha en una cama de hospital por recuperar la salud, afuera su familia hace lo que puede para solventar los gastos que van saliendo.

Ella y su hijo Jesús, de apenas 8 años, fueron atacados a cuchilladas el lunes en su casa del Fraccionamiento Santa Teresa. El niño no logró sobrevivir.

El supuesto agresor fue su propio esposo, padre del menor y de otro niño de 10 años, también hijo de la pareja.

Las heridas que sufrió la joven de 30 años la mantienen en un estado de salud delicado. Por ratos despierta, siempre consciente de lo que sucedió aquella mañana en su casa roja de la calle Santa Judit.

"Está delicada todavía porque tuvo muchas heridas fuertes, pero dentro de lo que cabe está estable", dice Ricardo, minutos después de haber ingresado al nosocomio con una caja llena de sustancias que requiere su hermana.

Rubí se encuentra internada en el Hospital General con apoyo del Seguro Popular, pero hay medicamentos que no alcanzan cobertura.

"Hay uno muy caro que sí se tiene que estar comprando diario y la verdad no sabemos hasta cuándo; se llama Etamsilato, cuesta de 400 a 555 pesos", comenta.

Durante el ataque, Rubí sufrió múltiples lesiones en el abdomen, la entrepierna, incluso la perforación de un intestino, pero sobre todo lo más importante, también perdió a su pequeño hijo.

Ricardo señala que con ayuda de familiares y amigos pudieron pagar el funeral de Jesús, pero los gastos de la hospitalización de su hermana son grandes. Apelan a la solidaridad ciudadana para salir adelante.

"Con el funeral la verdad se gastó demasiado, no quedan muchos recursos. Si alguien que nos quiera traer algo, que digan 'Yo sé que les va a ayudar', o la medicina, está bien", pide.

A esta situación se suma lo que podría requerir la joven al salir del hospital, desde medicamentos hasta muebles para su casa, la cual quedó destrozada tras la agresión.

Entre las cosas que se requieren con urgencia están un colchón y sábanas nuevas, destacan.

"De verdad que si nos quieren aportar algo, una moneda, se lo agradecemos", reitera Ricardo.

Piden justicia y respeto para Jesús

Familiares del niño Jesús, fallecido en el ataque del lunes, externaron su molestia debido a que algunas publicaciones en grupos de Facebook han estado mostrando su cuerpo bañado en sangre.

Consideran que las fotografías pudieran provenir de los paramédicos que atendieron a Rubí, al pequeño y al padre de éste, quien también se autolesionó tras agredirlos con arma blanca en su casa.

"Yo no sé si ellos vendan las fotografías, no 'pixelearon' nada", comenta Ricardo.

"Con esto no se juega".

La denuncia de Ricardo y su familia va en el sentido de que se les "jale las orejas" a los integrantes de los cuerpos de rescate, y que otra situación como ésta no vuelva a suceder.

"Uno confía en que entran para intentar salvar la vida de las personas, no para tomar fotos y lucrar con ellas. Se me hace una falta de respeto, no por mí, sino por el niño, que no tiene nada qué andar circulando por redes sociales de esa manera".

Por otra parte, piden justicia para que el asesinato del menor no quede impune, tras señalar que familiares del supuesto agresor aseguran que padece un mal psiquiátrico solo para evitar que sea internado en un penal.

Él también se encuentra hospitalizado, pero al parecer su vida no corre peligro.

"Se espera que no quede impune nada de esto, que no intenten 'disfrazarlo'", manifiesta Ricardo.

"Que la justicia actúe como debe ser", agrega Angelita, prima de Rubí.

PARA AYUDAR

Si gusta aportar medicamentos o cualquier ayuda para Rubí y su familia, puede hacerlos llegar a las instalaciones de este diario, o comunicarse directamente a los siguientes teléfonos:

- 669 148 1822, con Ricardo (hermano)

- 669 227 4158, con Angelita (prima)