VÉRTIGO: Un lugar en silencio - Periódico Noroeste

VÉRTIGO: Un lugar en silencio

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Un lugar en silencio (A Quiet Place, EU, 2018), tercer largometraje como cineasta del actor de cine y televisión John Krasinski, inicia con una leyenda en la pantalla –“día 89”- que indica el tiempo que ha pasado desde que el mundo cambió radicalmente.

Pronto sabremos qué ha sucedido desde entonces: el planeta ha sido invadido por una especie de campamochas enormes con cabeza de cangrejo (o algo así) que han resultado ser feroces depredadoras de todo lo que se mueva. Como los aliens en cuestión son ciegos, se guían por su extraordinario sentido del oído, lo que ha condenado a los sobrevivientes al silencio total, so pena de ser detectados por los terribles insectos cazadores.

En el prólogo –uno de los mejores que he visto en lo que va del año, al lado de los de La maldición de Thelma (Trier, 2017) y Ok, está bien (Sandoval, 2018)- somos testigos de las consecuencias que puede sufrir una familia cuando el hijo más pequeño no se está quieto. No vemos gran cosa pero, como en todo buen filme de horror que se precie de serlo, no se trata de lo que ves, sino de lo que imaginas.

Después de esta secuencia inicial, saltamos al día 400ytantos. La familia protagónica, Evelyn (Emily Blunt), Lee (el director Krasinski) y sus dos hijos, la adolescente Regan (Millicent Simmonds) y Marcus (Noah Jupe), de unos diez años de edad, viven en una granja en algún lugar del este americano. Sabemos poco o, más bien, nada de ellos: acaso ella es maestra –o por lo menos le da clases a su hijo- y seguramente él es ingeniero –pues tiene conocimiento técnicos notables-, pero lo que importa aquí son las dinámicas internas que, con monstruos o sin ellos, son inevitables en cualquier núcleo familiar.Así, la sordomuda Regan –elemento dramático clave, pues toda la familia sabe comunicarse a través del lenguaje de señas- se siente relegada y cree tener algo de culpa por la tragedia sucedida en el inicio, Marcus está convencido que es incapaz de sobrevivir en este nuevo mundo por más que su padre se empeña en entrenarlo, el concentrado paterfamilia Lee quiete mantener a todos unidos y la cálida y amorosa Evelyn… ¡está a punto de parir!

Como ya sabemos que cualquier ruido es mortal, pues las campamochas alienígenas cazan “a oído”, la gran tensión dramática del filme está planteada: ¿cómo dar a luz sin hacer ruido?, ¿y ya nacido el bebé, como hacer para que no berree cada vez que quiera comer o dormir?

No he visto ninguna de las dos cintas anteriores de Krasinski pero por lo menos aquí queda más que claro que estamos ante un cineasta hecho y derecho: al carecer la película de diálogos hablados –la mayoría los leemos en subtítulos cuando los personajes se comunican a través del lenguaje de señas-, el actor/director echa mano de un eficaz diseño sonoro, mientras la cámara de Charlote Bruus Christensen alterna encuadres en los que se privilegia el rostro de los actores para transmitir las emociones más primitivas, con planos abiertos perfectamente coreografiados para provocar suspenso y transmitir la inminencia del peligro mortal que rodea a la familia.

El desenlace contenido en el argumento original de Bryan Woods y Scott Beck es, además, ejemplar. Se diría que casi dostoievksiano en su planteamiento de que todo lo que hemos visto es apenas el prólogo de otra historia muy diferente: la de la “regeneración progresiva” de una familia, la de “su paso gradual de un mundo a otro”. Pero esa, por supuesto, es otra historia y, sospecho, nunca será más interesante que la que acabamos de ver.

