'Va' Roberto Cruz con Morena... y llama 'panistas corruptos' a Zenén, Camacho, Higuera y Felton - Periódico Noroeste

EN AHOME

'Va' Roberto Cruz con Morena... y llama 'panistas corruptos' a Zenén, Camacho, Higuera y Felton

No sólo apoyará al candidato a Alcalde Manuel Guillermo 'Billy' Chapman Moreno, sino que se incorporará a su campaña, anuncia

José Alfredo Beltrán

Roberto Cruz Castro anunció que apoyará a los candidatos de Morena por Ahome.

De entrada, afirmó que respaldará a Manuel Guillermo "Billy" Chapman Moreno, quien es postulado a la Alcaldía por el partido que fundara Andrés Manuel López Obrador.

Y no sólo eso: se incorporará también al equipo de campaña del empresario.

El Diputado local del PAN aseguró que los panistas postulados por su partido son "unos corruptos".

Se refirió en concreto a los casos de Miguel Ángel Camacho, quien va como abanderado a la Alcaldía, y a Zenén Xóchihua Enciso, candidato a Diputado federal por el Distrito 02 de Ahome.

Antes el panista ya había advertido su rechazo a Héctor Melesio Cuén Ojeda, postulado al Senado por el PAN y otros partidos.

Se ventiló a través de las redes sociales un chat privado donde Cruz Castro compromete su apoyo al morenista.

Al confirmar la veracidad de la conversación, manifestó que él "sólo apoyará a candidatos honestos, sean o no del PAN".

"Si algo le ha hecho daño al PAN es precisamente la corrupción. Hace muchos años ser panista era sinónimo de honestidad y de orgullo, hoy desafortunadamente eso se ha manchado por panistas que han caído en las garras de corrupción. No son muchos, pero sí son muy corruptos, y eso daña a los 'panistas de a pie'", externó.

Y expresó que en el caso del ex regidor Camacho se ha documentado que protege a un comerciante en el mercado Independencia de Ahome, violentando el reglamento interno.

"O los 23 millones de pesos en casas que de manera inexplicable, cuando le preguntaron a Zenén Xóchihua en su administración no supo decir la cantidad de casas que tenía".

"Un diputado como él puede que no sepa cuántas camisas tiene, cuántos calzones tiene, pero sabe sin duda cuántas casas tiene, es vergonzoso e insultante que nos diga que ni siquiera sepa sabe cuántas casas tiene. ¿Eso no es corrupción?", cuestionó.

Incluso, recordó, como ex Alcalde Xóchihua tuvo que regresar 4.1 millones de pesos en bonos que se autoadjudicó junto con su equipo.

Cruz Castro también se refirió a los mazatlecos Carlos Felton y Alejandro Higuera, ambos contendientes a cargos de elección popular por Mazatlán.

Y recordó que él votó en contra de las cuentas públicas de Felton, aún con las críticas internas del PAN.

Por estas razones, argumentó, él está apoyando a "Billy Chapman" en Ahome.

"Billy Chapman está haciendo un esfuerzo por conformar un equipo ciudadano, me hizo un ofrecimiento en particular: que nunca, nunca, me iba a avergonzar por un acto de corrupción o deshonestidad, es algo en lo que yo creo", añadió.

Cruz Castro aclaró que no se irá del PAN, sino que se quedará a "limpiar la casa".

"El primer paso para solucionar el problema de corrupción en los panistas es reconocerlo".

"Voy a apoyar a Billy Chapman y voy a incorporarme a su equipo de trabajo para que él sea el próximo presidente municipal de Ahome", puntualizó.