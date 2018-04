'Vamos a demostrar que sí se puede hacer campaña austera' - Periódico Noroeste

MANUEL CLOUTHIER

'Vamos a demostrar que sí se puede hacer campaña austera'

Confía el candidato independiente al Senado que el tribunal resuelva a su favor demanda contra el INE por acotarle financiamiento privado

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El candidato independiente al Senado de la República, Manuel Clouthier Carrillo, dijo que le demostrará a los partidos políticos que sí se pueden hacer campañas austeras sin necesidad de tanto derroche de recursos públicos.

El político expuso que rechazó los 2 millones de pesos de recursos públicos que le correspondían para hacer campaña en congruencia con lo que desde que era Diputado federal activo reclamaba, que es la disminución de los recursos públicos que se destinan a los partidos políticos.

"Nosotros estamos en la línea de lo que la gente está pidiendo. Yo presenté en su momento una iniciativa que busca reducir los recursos públicos a los partidos políticos, en la Cámara no quisieron aprobar eso", subrayó, "y en congruencia con esa iniciativa hoy les vamos a demostrar que sí se puede hacer campaña de manera austera".

Detalló que en su plataforma trae propuestas en los ámbitos político, económico y social con las que busca el bien común.

"En el ámbito político estamos a favor de que se amplíen los derechos políticos en este país, las candidaturas independientes tienen que ampliarse sus derechos y no restringirlos como lo está queriendo hacer el INE, ya hemos notificado que hemos rechazado los recursos públicos para mi campaña, rechacé la cantidad que me correspondía que era de 2 millones de pesos y dije 'no los voy a agarrar', mi campaña no le va costar el erario público, lo he dejado de manifiesto", recalcó.

En respuesta a eso, señaló que el INE tomó un acuerdo de que si no va a aceptar los recursos públicos quiere que le limiten los recursos privados y haga campaña solo con 900 mil pesos, el 10 por ciento de los 9 millones que recibirán de financiamiento público los candidatos al Senado de los partidos generándole un perjuicio.

"Acabo de demandar al INE por esa decisión y tendrán que resolverla, porque además el acuerdo que están tomando perjudica a las candidaturas independientes y en particular a mí, porque el Tribunal Electoral resolvió ese tema hace mucho y resolvió que esa restricción que aplica para los partidos no aplica para los candidatos independientes", expresó.

Con ese acuerdo dijo que el INE, que debe ser un árbitro imparcial, se está viendo "abusón" contra las candidaturas independientes, pero en particular contra su persona.

Clouthier Carrillo indicó que el tribunal electoral deberá resolver de manera pronta la demanda que presentó, porque de otra manera atentaría contra el principio de certeza y estaría generando condiciones de inequidad que afectarían sus condiciones de competencia.