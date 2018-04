Vamos a homologar sueldos con EU: AMLO - Periódico Noroeste

ASAMBLEA DE AMCHAM

Vamos a homologar sueldos con EU: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró ante empresarios de México-Estados Unidos que está a favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Sinembargo.MX

Ante los empresarios reunidos reiteró que su movimiento no está en contra de ellos, dijo de la corrupción, de la riqueza malhabida, porque ese es el cáncer que está destruyendo la riqueza del país.

MÉXICO (Sinembargo.MX)._ Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos por México”, aseguró ante empresarios de México-Estados Unidos que está a favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que de llegar a la Presidencia buscará que en el acuerdo se homologuen los salarios y se respete a los migrantes.

“No se puede estar pagando a los trabajadores de las maquilas 800 pesos a la semana. No es posible que un trabajador en México gane 10 veces menos que lo que gana un trabajador en Estados Unidos y Canadá. Tengo información que Donald Trump está luchando por mejorar los salarios, en eso coincidimos”, dijo el tres veces candidato presidencial durante su participación en la 101 Asamblea General de Socios de la American Chamber en la Ciudad de México.

La Amcham fue fundada como una organización independiente, apartidista y sin fines de lucro. Su misión es promover el libre comercio y la inversión entre México y Estados Unidos.

Sobre la situación económica actual de México, dijo que en los últimos 30 años se ha crecido muy poco, a tasa de 2 por ciento anual. Señaló que de llegar a la Presidencia aplicaría un modelo similar al desarrollo estabilizador.

“Proponemos aumentar la inversión pública mediante la reducción de gastos, y convocar a la inversión privada”, prometió ante empresarios de México y Canadá.

López Obrador reiteró su propuesta de bajar los salarios a los altos funcionarios, quienes, dijo, “gastan mucho en extravagancias”, y mencionó que el que los presidentes usen aviones y helicópteros para trasladarse es pura “fantochería”, y reiteró que él viajará en líneas comerciales.

“Vamos a reformar el Artículo 108 de la Constitución para que el Presidente pueda ser juzgado por corrupción”, explicó.

Al ser cuestionado por la participación de algunos militantes en su movimiento como el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, dijo que “estamos buscando la unidad de las organizaciones, sindicatos y empresarios, la política se inventó para lograr resolver las diferencias mediante el diálogo”.

“En el caso de Napoleón está demostrado que no tiene ninguna acusación en su contra, el Gobierno de Canadá le dio asilo, él fue víctima de persecución del Gobierno y en este país se tienen que garantizar las libertades”, detalló.

Sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México dijo que los empresarios que invirtieron en la obra van a tener garantizados sus bonos, y que lo que su movimiento propone es cancelar la obra y revisar los contratos que llevan actualmente.

“No podemos ser cómplices de corrupción, esto no es un asunto de que si van a votar por mi o no”, dijo.

Reiteró su propuesta de acabar con la corrupción en el país.

“En los países donde no hay corrupción no hay pobreza, no hay inseguridad”, indicó al concluir su participación.