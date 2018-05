Van 31 de 40 diputados de Sinaloa a 'capacitarse', a playas de Bahía de Banderas, en Nayarit - Periódico Noroeste

ACELERAN SESIÓN

Van 31 de 40 diputados de Sinaloa a 'capacitarse', a playas de Bahía de Banderas, en Nayarit

Asistirán a la asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos locales; pagarán viaje con su propio dinero, aseguran

José Alfredo Beltrán

Diputados de la 62 Legislatura aceleraron la sesión de este jueves, con el fin de viajar al municipio playero Bahía de Banderas, en Nayarit.

En este lugar se realizará una nueva asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos locales, donde se realizan conferencias magistrales.

Víctor Godoy Angulo y Tania Morgan Navarrete, coordinadores parlamentarios del PRI y PAN, respectivamente, aseguraron que los legisladores pagarán el viaje con sus propios recursos.

Y viajarán por tierra, en vehículos Van propiedad del Congreso local, para optimizar recursos.

Simón Rafael Betancourt Gómez, Secretario General del Congreso local, indicó que se trata de una sesión de capacitación.

De ninguna manera, aseguró, es turismo legislativo.

De los grupos parlamentarios del PRI y PAN van prácticamente todos sus integrantes, más integrantes del PAS.

“Por parte del PAS al menos van cuatro, no van representantes de Morena, ni PRD ni del Verde Ecologista”, detalló.

El encuentro de diputados locales de todo el país inicia este viernes 4 de mayo y culmina el sábado 5.

“Ellos están sufragando los gastos, el Congreso no absorbe, ellos van por su cuenta. Allá los anfitriones les tienen una cortesía de una noche y la otra la paga cada diputado”, señaló.

“Todo curso de capacitación sirve”, agregó, “no hay que denostar (esto)”.

--¿No es turismo legislativo?

--No, no, no, hay trabajos (producto de este tipo de encuentros) que han abonado a estos periodos legislativos en que hemos transitado.

En el marco de la asamblea de Copecol se tocarán tópicos sobre políticas públicas, transparencia, presupuestos, plataformas de gobiernos de coalición, entre otros.

Morgan Navarrete indicó que esta experiencia les servirá para trabajar ciertos luego en temas como “una verdadera ley de atención a víctimas”.

A partir de los conocimientos que de ahí se adquieran, explicó, se analizarán las homologaciones de leyes locales.

“El esfuerzo se va a ver reflejados en homologaciones de las leyes de trabajo. El que va a trabajar le va a funcionar, el que no, no”.

En anteriores experiencias que tiene, añadió, no ha visto que diputados vayan a pasearse a este tipo de encuentros.