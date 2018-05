¿Vas al corriente con Luis Miguel La Serie? Entonces puedes leer esto - Noroeste

¿Vas al corriente con Luis Miguel La Serie? Entonces puedes leer esto

Este domingo se estrenó el tercer capítulo del programa que relata la vida del astro internacional, y aquí reunimos videos reales de algunas de las escenas

Melissa Sánchez

A estas alturas, medio México ya debió haber visto el tercer capítulo de Luis Miguel La Serie, la nueva producción transmitida por Netflix cada domingo desde el 22 de abril.

Y no es para menos, ya que la vida de "El Sol" ha sido un misterio por años debido al hermetismo con que se manejaba el cantante, y ahora causa curiosidad entre sus seguidores saber qué pasó antes y después de que se convirtiera en una estrella internacional.

Pero ¿qué se ha visto en los tres episodios lanzados hasta el momento? Aquí te mostramos algunos pasajes comprobables con video o imagen, y de paso algunas curiosidades.

OJO: No sigas leyendo si no has visto los capítulos, ¡o podrías arruinar tu día!

CAPÍTULO UNO

EL VIDEO DE 'CUANDO CALIENTA EL SOL'

Buena parte del primer episodio de la serie gira en torno al video de este exitoso tema, ya que entre las modelos que aparecen estaba la joven fotógrafa Mariana Yazbek (Paulina Dávila), quien se convirtió en novia de Luis Miguel (Diego Boneta). Checa el original:

EL DISCO 'SOY COMO QUIERO SER' (1987)

De este álbum se desprende precisamente "Cuando calienta el sol", pero también "Ahora te puedes marchar", y ambas suenan durante este episodio.

¡APARECE EL REAL LUIS MIGUEL!

En una escena donde Luis Miguel presenta el video de "Cuando calienta el sol", por unos segundos aparece el mismísimo cantante, el real, en persona. Acto seguido puede verse juntos a Toño Mauri, Jorge "El Burro" Van Rankin y Alejandro Basteri, hermano del astro.

LUISMI Y SASHA

En la serie, la asistencia de Luis Miguel a una entrega de premios causa discordia con su padre, Luis Rey (Óscar Jaenada), porque este impidió que Mariana lo acompañara. Pues bien, una foto tomada hace varios años en esa misma premiación ha enojado a los fans, pues el cantante aparece junto a Sasha Sokol, entonces integrante de Timbiriche, y el clamor general en redes sociales fue que en su lugar "debió haber estado Mariana".

CAPÍTULO 2

DE LA MÚSICA A LA ACTUACIÓN

En los 80, además de cantar, Luis Miguel realizaba desde películas hasta comerciales, y precisamente en este episodio se ve la filmación de un promocional para Sabritas, apodadas para la serie como "Saboritas". Pese a que se reveló también que al cantante no le gustaba actuar, aquí van los originales:

DEBUT EN TELEVISIÓN

La primera vez que Luis Miguel (Izán Llunas en su etapa infantil) cantó en televisión fue en 1981, cuando apenas tenía 11 años, y fue en un programa de Ciudad Juárez, Chihuahua, con su padre Luis Rey acompañándolo en la guitarra. Aquí puedes ver parte de la entrevista y al cantante interpretando "La malagueña".

ENTREVISTA CON PATI CHAPOY

Los problemas entre Luis Miguel y Luis Rey fueron subiendo de tono y llegaron a tal punto que el intérprete deseaba tomar sus propias decisiones, al margen de quien también era su mánager. En la serie se menciona una entrevista con Pati Chapoy y, aunque no es exactamente igual a como aparece, fue la misma conductora quien rescató este video donde habla con el astro sobre varios temas, entre ellos la relación con su padre.

DATO CURIOSO

¿DUETO CON MICHAEL JACKSON?

En este capítulo se revela también el interés de Luis Miguel por grabar un tema con Michael Jackson, que en ese entonces ya era toda una estrella mundial. El deseo de "El Sol" se antojaba más que imposible, pero ¿cómo hubieran sonado juntos? A un usuario de YouTube se le ocurrió unir dos de sus canciones más famosas y este el resultado 👇

CAPÍTULO 3

POR POCO NO EXISTE 'BUSCA UNA MUJER'

De acuerdo a la serie, el álbum "Busca una mujer" corrió el riesgo de no realizarse, pues Luis Miguel quería dejar de lado las baladas y cantar temas más "pegajosos" y juveniles. Finalmente, este disco se lanzó en 1988 y contiene éxitos como "Fría como el viento", "Un hombre busca una mujer" y "La incondicional".

SUENA 'FRÍA COMO EL VIENTO'

Es precisamente esta canción la que escucha desde el principio del capítulo y una de las más famosas del intérprete, por ello te compartimos el video original.

LUIS MIGUEL CON LA VERO

La serie cuenta cómo Luis Miguel acudió al programa "Mala Noche... ¡No!", conducido por Verónica Castro, y ahí recibió una llamada al aire. Aunque él creía que era de su madre Marcela Basteri (para entonces ya desaparecida), resultó ser de la cantante Lucero. Existe un video de "El Sol" en dicho programa donde también recibe una llamada, pero no de Lucero, sino de su hermano Alejandro Basteri. Aquí puedes verlo:

'FIEBRE DE AMOR'

A propósito de Lucero, su referencia en la serie viene de que en 1985 protagonizó una película junto a Luis Miguel llamada "Fiebre de amor". ¿La recuerdas? Si no, checa este video y el disco que surgió a partir de la cinta.

UNA CANCIÓN PARA MARCELA

Marcela Basteri (Anna Favella) inspiró a su esposo Luis Rey para escribir una canción con su nombre, "Marcela", que él interpretaba y que en el algún momento también cantó Luis Miguel, como se puede observar en este video:

DATO CURIOSO

LAS HIJAS DE LOS PRESIDENTES

En este capítulo se recuerda que, aún siendo un niño, Luis Miguel tuvo la oportunidad de cantar en la boda de Paulina López Portillo, hija del entonces Presidente de la República, José López Portillo. ¿Y quién interpreta a la joven? Pues la actriz Sofía Castro, quien curiosamente es hijastra de Enrique Peña Nieto, actual Presidente de México.