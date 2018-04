'Vaselina' celebra 40 años con edición especial - Periódico Noroeste

CINE

'Vaselina' celebra 40 años con edición especial

El filme supone una explosión de música y baile que ha marcado a generaciones enteras con canciones tan míticas

Noroeste / Redacción

La película Vaselina celebra su 40 aniversario con el lanzamiento en 4K UHD y Blu-Ray con material inédito repleto de extras nunca vistos, que incluyen un final inesperado y unos títulos de crédito animados también totalmente inéditos hasta ahora, publicó vanguardia.com

El filme supone una explosión de música y baile que ha marcado a generaciones enteras con canciones tan míticas como You’re The One That I Want, Grease Lightning, Look At Me, I’m Sandra Dee, Summer Nights, y claro, Grease.

En colaboración con su director Randal Kleiser, Grease ha sido meticulosamente restaurada para recobrar su vitalidad original y dotarse de los más altos estándares de calidad en sonido, imagen y resolución.