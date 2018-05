Ve ‘Vasco’ Aguirre un Tricolor con fortaleza para ganarle a Alemania - Noroeste

FUTBOL

Ve ‘Vasco’ Aguirre un Tricolor con fortaleza para ganarle a Alemania

El ex técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre ve a la Selección Mexicana con la fortaleza para derrotar a Alemania

Noroeste / Redacción

El ex técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre se encuentra esperanzado en que el Tricolor pueda hacer un buen papel en Rusia y sobre todo salga airoso de su primer compromiso de la justa que será ante Alemania.

Y su optimismo se presenta por las pláticas que ha sostenido “El Vasco” con algunos jugadores mexicanos, así como con en el mismo entrenador de la escuadra azteca, Juan Carlos Osorio.

“Solamente hacen quinielas para los cuatro que son favoritos y México no aparece, a partir de ahí, he leído mucho sobre los jugadores, también he hablado con el profesor Osorio y ellos están conscientes de todo, pero tienen un enorme deseo de hacer historia, frente a frente te dicen que tienes condiciones de ganarle a Alemania y al final te terminan convenciendo. Se genera un optimismo y es válido soñar, yo como aficionado estoy muy ilusionado con esta Selección, es una buena generación de jugadores, ya hemos visto lo que mayoría ha hecho en Europa esta temporada, muchos de ellos ya fueron mundialistas, además Osorio tiene grandes números con México”, respondió Aguirre a una de las preguntas que le fue hecha durante el congreso que realiza Leones Negros.

Sobre la posible presencia de Rafael Márquez en el Tricolor que participará en la justa veraniega, para Aguirre es normal que Osorio busque tener jugadores de dicha experiencia en su equipo, ya que siempre hacen falta.

“Por supuesto que Márquez es un jugador básico y especial para el profesor Osorio. Uno no podría entender esto sin ver que Rafa no jugó por mucho tiempo por un tema extra futbolístico y lo mantienen dentro de la lista. Así como yo siempre he tenido uno o dos jugadores con los que nos identificamos más, eso pasa con Rafa, es buen conducto entre el entrenador, el cuerpo técnico y los jugadores. Es muy importante en el día a día de la Selección, es básica su presencia”, acotó el Vasco, quien tuvo participación en dicho evento a través de una videoconferencia.