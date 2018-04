Ven restauranteros de Altata buenas ventas - Periódico Noroeste

SEMANA SANTA 2018

Ven restauranteros de Altata buenas ventas

La derrama económica desde el miércoles aumentó en algunos negocios hasta en un 100%

Antonio Olazábal

Algunos restaurantes de Altata vendieron hasta el doble de lo que lo hacen en días normales, el viernes fue cuando reportaron más ventas, compartieron los locatarios del malecón de la bahía navolatense.

Lo más pedido por los visitantes fue el pargo, camarones a la momia, y distintos tipos de ceviche.

También afirman que este año hubo más venta que el año pasado, sobre todo porque en esta ocasión la gente vio más seguridad en Navolato, comentaron los locatarios.

"No hubo problemas como otros años, ya que la gente no venía por temor de que a sus familias les pasara algo con tanta inseguridad, pero hoy sí hemos visto que han mandado mucho policía y militares", mencionó Aída Rafaela Alfaro Sánchez, restaurantera.

Añadió que la venta en días como el viernes, aumentó hasta el doble, tanto así que casi no se daban abasto con lo necesario para seguir preparando platillos.

"Yo creo que que como casi el doble, de un día normal a hoy... la verdad nosotros estábamos bien preparados para no andar batallando y eso surtimos bien y todo, la verdad nos hizo falta un poco camarón para empanizar, o sea, tenemos todavía, pero ya nos queda poco", platicó.

Por su parte, Guadalupe, cocinera con más de 15 años de experiencia, mencionó que su especialidad es la sopa marinera, compartió algunos de los ingredientes que lleva el platillo, sin embargo no reveló el secreto por el cual es especial.

"Pues eso no se dice, es un secreto, son mis manos, no sé...para mí la sopa marinera es la que me queda mejor, lleva pulpo, ostión, lleva lonja, camarón crudo, almejita blanca, almeja amarilla, almeja chocolata y pata de mula, queda bien sabrosa, especial para la cruda", bromeó.

"Hay personas que cuando han estado otras personas guisando no comen las comidas, prefieren lo que yo les preparo porque como que ya me conocen y pues les gusta como les preparo los caldos", añadió.

Guadalupe también mencionó que las ventas aumentaron mucho, señaló que el viernes fue cuando más gente visitó el malecón de Altata.

"Yo creo que andamos en un 80 por ciento, ha estado muy bien en este año, estuvo muy bueno, el día que más vente hubo fue el viernes...estuvimos cerrando hasta las 10 de la noche, normalmente cerramos a las 8", detalló.