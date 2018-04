Ven un desespero en opinión de ‘El Bronco’ en debate - Periódico Noroeste

MAZATLÁN

Ven un desespero en opinión de ‘El Bronco’ en debate

Estiman ciudadanos que el decir que ‘mocharán las manos’ a los delincuentes fue acto desesperado para conseguir seguidores

Fernanda Magallanes

Como un acto desesperado ante la falta de propuestas, fue como calificó la ciudadanía al candidato independiente a la Presidencia de México, Jaime Rodríguez Calderón, por su propuesta de “mocharle las manos” a los delincuentes durante el debate de presidenciables del domingo si llega a ser el primer mandatario.

En un sondeo que realizó Noroeste, los ciudadanos expresaron que estas declaraciones son un acto desesperado a llamar la atención y la falta de seguidores, calificándolo como extremista e, incluso, exagerado.

“Considero que es un populismo en su máxima expresión, aunque de niños nos amenazaban con quemarnos las manos si tomábamos algo que no era nuestro, sería regresar a cientos de años atrás donde se violentaban los derechos humanos y se cometían barbaries”, comentó José Pérez.

Para los docentes, las respuestas de “El Bronco” sólo son el reflejo de la mala calidad educativa que existe en el país, incluso, el buscar militarizar a las escuelas, que fue otra de sus propuestas en el debate, no es la solución a la falta de recursos que existen.

“Desgraciadamente la educación y la falta de valores son los factores principales por lo cual y desgraciadamente existen los delincuentes, sin embargo, no debe ser una propuesta presidencial”, comentó la docente, Paola Tirado.

Las propuestas del candidato fueron de las más mencionadas en redes sociales y los tradicionales memes fueron parte de esto, donde se utilizaron imagenes del Presidente Enrique Peña Nieto sin brazos y a otros funcionarios públicos.

Para Paola López la propuesta del independiente es una medida similar a la pena de muerte, incluso, la comparó con los errores del actual Sistema de Justicia en el país.

“Este tipo de propuestas es similar a la pena de muerte, pero no prosperarían porque existe una defensa a los derechos humanos que se han encargado de promover para no agraviar, incluso, si se es delincuente, se corre el riesgo de que se cometan los mismos errores que ya suceden, no es algo nuevo, pero sí novedoso”, agregó.