VERIFICADO 2018 ¿Derbez se burló del boicot a su película y los llamó chairos resentidos? No, ese tuit es falso - Noroeste

VERIFICADO 2018 ¿Derbez se burló del boicot a su película y los llamó chairos resentidos? No, ese tuit es falso

La publicación es falsa, sin embargo, se ha viralizado rápidamente, por encima incluso del tuit original del actor, ahondando la polémica que se generó después de que Derbez dijera que dudaba por quién votar.

Irene Larraz / Verificado 2018

El actor y comediante Eugenio Derbez habría enviado un tuit para celebrar que dos millones de personas asistieron al estreno de su nueva película, Hombre al agua, “a pesar del ‘boicot’ de un montón de chairos resentidos” y para anunciar que apoyaría al candidato presidencial Ricardo Anaya. Pero el tuit es falso.

Esta publicación falsa ya tiene más de 21 mil interacciones en redes sociales, más de las que ha obtenido un tuit real, enviado el 11 de mayo por el actor, en el que el actor agradeció el éxito de su película sin hacer ninguna referencia política ni electoral: “Gracias, gracias, gracias!!! Casi 2 millones de personas fueron ayer a ver #HombreAlAgua en México. Estamos felices porque en un solo día ya somos primer lugar en taquilla. Mi trabajo es para ustedes. // @OverboardMovie is the #1 movie in Mexico thanks to my raza”.

Este tuit verdadero lleva 17 mil interacciones.

