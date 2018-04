VERIFICADO 2018: Ese avión sí lo tiene Donald Trump… y es más caro - Periódico Noroeste

VERIFICADO 2018

VERIFICADO 2018: Ese avión sí lo tiene Donald Trump… y es más caro

López Obrador insiste que el mandatario estadounidense no tiene un avión como el presidencial mexicano, pero la información disponible dice otra cosa.

Verificado 2018

Berta Díaz y Aldo Nicolai/ Verificado 2018

Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, ha dicho varias veces que venderá el avión presidencial que compró la administración de Felipe Calderón en 2012.

“Vamos a vender el avión presidencial que no lo tiene ni Donald Trump. Ya ven que Trump es muy presumido, pues no tiene un avión como el de Peña, que costó siete mil 500 millones de pesos. Ya le mandé ofrecer a Donald Trump. También he dicho que vamos a vender toda la flotilla de aviones y helicópteros del gobierno, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo el candidato durante el debate del pasado domingo.

