VERIFICADO 2018: Falsa, nota que asegura que medios como NYT o The Economist dan por hecho triunfo de López Obrador - Periódico Noroeste

VERIFICADO 2018: Falsa, nota que asegura que medios como NYT o The Economist dan por hecho triunfo de López Obrador

Es falsa una nota que afirma que medios internacionales dan por hecho el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las próximas elecciones del 1 de julio

Omar González / Verificado 2018

En una nota falsa se afirma que “la prensa internacional” considera “inalcanzable” a Andrés Manuel López Obrador y da por hecho su triunfo en la elección del próximo 1 de julio.

De acuerdo al texto, la afirmación se sustenta en las publicaciones de medios internacionales como: The New York Times, The Financial Times, El País, The Economist, Bloomberg, la Agencia Francesa de Noticias y Newsweek.

