VERIFICADO 2018: Falso que el gobernador de Chiapas haya pronosticado sangre y violencia si gana López Obrador - Noroeste

VERIFICADO 2018

VERIFICADO 2018: Falso que el gobernador de Chiapas haya pronosticado sangre y violencia si gana López Obrador

Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, nunca dijo que si gana López Obrador el país tendrá violencia, sangre y pobreza.

Verificado 2018

Omar González / Verificado 2018

Es falso que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, haya dicho que si Andrés Manuel López Obrador resulta electo como Presidente, habrá “violencia, sangre y pobreza”.

Esta información fue publicada en redes en agosto de 2017, pero diversas páginas la han retomado en fechas recientes. Hasta el momento tiene más de cuatro mil interacciones.

De acuerdo al portal que publicó esta nota, la frase la dijo una entrevista con Noticias MVS. Sin embargo, al realizar una consulta hemerográfica de los principales diarios del país y del portal de MVS, Verificado 2018 no encontró una declaración similar por parte de Velasco Coello.

Recientemente Fernando Coello, abuelo del gobernador, declaró que su nieto respalda desde hace tiempo la candidatura del aspirante de Morena. Sin embargo, en un evento de campaña de José Antonio Meade en Chiapas, Manuel Velasco declaró que “respetaba el apoyo de su abuelo”, pero que su respaldo estaba con el candidato de la coalición Todos por México.

No es la primera vez que Verificado 2018 desmiente notas falsas publicadas por el portal argumentopolitico.com como la supuesta quema de la sede del PRI en Veracruz, el deslinde a AMLO de actos de corrupción por parte del periódico The New York Times, o que Enrique Peña Nieto haya recibido un premio por parte de la ONU.

Verificado 2018 tiene un video donde se presentan consejos para distinguir fácilmente una nota falsa.

https://t.co/hFyW292IZu