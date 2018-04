VERIFICADO 2018: ¿Qué es un funcionario de casilla? ¿Qué hacen? ¿Por qué son clave para la elección? - Periódico Noroeste

VERIFICADO 2018: ¿Qué es un funcionario de casilla? ¿Qué hacen? ¿Por qué son clave para la elección?

Un millón 400 mil mexicanos se darán cita como funcionarios de casilla para montar y preparar las 150 mil casillas que se instalarán en el País. Conoce qué hará cada uno de ellos

Verificado 2018

Aldo Nicolai / Verificado 2018

En las últimas semanas, 11.5 millones de mexicanos, que nacieron en febrero y marzo y su primer apellido comienza con la letra “F” recibieron una carta invitación del Instituto Nacional Electoral (INE) para ser funcionarios de casilla. De ellos, alrededor del 10% cumplirá con los requisitos, la capacitación y se convertirán en protagonistas de las próximas elecciones, al convertirse en funcionarios de casillas.

“En México no es un eufemismo decir que las elecciones no sólo son para los ciudadanos, sino son hechas por los ciudadanos. Si los ciudadanos deciden no colaborar con el Instituto Nacional Electoral en la instalación de las mesas de casilla, estaremos en problemas, y estaremos en problemas todos”, dijo Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, tras participar en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en febrero pasado, según recoge Milenio.

