Vértigo en línea: La rueda de la maravilla - Periódico Noroeste

Vértigo en línea: La rueda de la maravilla

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Estrenada en la Ciudad de México en enero de este mismo año, La rueda de las maravillas (Wonder Wheel, EU, 2018), chorrogésimo largometraje del eterno cineasta judío-neoyorkino Woody Allen, no ha llegado a los cines de esta ciudad, pero ya está disponible entre los estrenos en el servicio streaming de Cinepolis Klic (www.cinepolisklic.com).

El más reciente largometraje alleniano nos presenta ciertos temas recurrentes en la obra del incansable cineasta -la irracionalidad de nuestras decisiones, los remordimientos o la ausencia de ellos, el poder (auto)destructivo del amor- con una oscareable fotografía de Vittorio Storario y una aún más oscareable actuación de Kate Winslet en uno de los mejores trabajos de su apreciable carrera.

Estamos en Coney Island, Nuevay York, en 1950. Mickey (Justin Timberlake), un veterano de guerra, aprendiz de dramaturgo y salvavidas durante los veranos, inicia la narración, presentándonos al personaje pivote de la historia: la guapa jovencita Carolina (Juno Temple), que ha llegado al Parque de Diversiones de Coney Island en busca de su padre, Humpty (un irreconocible Jim Belushi), el encargado del carrusel, que ahora está casado en segundas nupcias con Ginny (Winslet), una antigua actriz teatral segundona que ahora sobrevive sirviendo mesas en un restaurante de almejas. Ginny tiene su propio hijo de su primer matrimonio, Richie (Jack Gore, sensacional), un chamaquito que odia la escuela, se la pasa en el cine y, nomás por joder y porque no lo puede evitar, se lleva quemando cosas.

Todos los elementos de una rutinaria cinta alleniana están ahí: el triángulo amoroso Ginny-Mickey-Carolina, las indecisiones amorosas de Mickey, la histeria autodestructiva de la protagonista, la violencia de la mafia flotando sobre los personajes... Lo que no tenemos es rutina: no es rutina la virtuosa cámara luminosa de Storaro, no es rutina la impresionante actuación de Winslet, no es rutina la forma en la que Allen resuelve hacia el final el destino de sus personajes.

La rueda de la maravilla es una de las películas más oscuras de Allen. Todos los personajes son conscientes de las pésimas decisiones que han tomado en su vida o que tomarán, pero no quieren o no pueden evitarlo. Tampoco están particularmente arrepentidos de lo que han hecho. O si lo están, el remordimiento no les sirve de maldita la cosa.

El absurdo running-gag de Richie, el niño cinéfilo y piromaniaco -¿el alter-ego alleniano del filme?- cobra sentido en la medida que avanza el filme: el chamaco nunca explica por qué enciende fuegos en donde sea (en la playa, en la escuela, en la oficina de la psicóloga que lo atiende) acaso porque ni él mismo entiende por qué lo hace. Y seguramente lo seguirá haciendo, "hasta que le pase algo o mate a alguien". Como todos los demás personajes de esta sólida obra alleniana, que no merecía el universal ninguneo de la academia gringa de cine que no se atrevió a nominar a Allen, Storato ni a Winslet por aquello de que sería políticamente incorrecto hacerlo en estos tiempos de histeria puritana. Allá ellos.

Comentarios: en la página web www.ernestodiezmartinez.com, en la cuenta de twitter @Diezmartinez y en el correo electrónico ernesto.diezmartinez@gmail.com