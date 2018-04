Vértigo: Una mujer fantástica - Periódico Noroeste

COLUMNA

Vértigo: Una mujer fantástica

.

Ernesto Diezmartínez Guzmán

Varias veces a lo largo de Una mujer fantástica (Chile-Alemania-España-Estados Unidos, 2017), quinto largometraje de Sebastián Lelio (obra mayor Gloria/2013, alguna vez reseñada en este mismo espacio), la protagonista, Marina Vidal (Daniela Vega), tiene que insistir en su nombre, en su identidad.

“Me llamo Marina”, dice una y otra vez, por más que otros lo traten de “señor”, “aberración de la naturaleza” o, de plano, se nieguen siquiera a tratar de entender lo que es. Marina no tiene duda alguna: es la mujer fantástica del título. Mujer transgénero, sí, pero más fantástica por eso mismo.

Después de que su pareja, el elegante cincuentón Orlando (Francisco Reyes), muere de manera imprevista, Daniela vivirá un doble viacrucis: el dolor por la muerte de su enamorado y la humillación de no poder llorarlo como debiera, pues la familia del fallecido se niega a aceptar su presencia. Incluso, su existencia.

Lelio ha dirigido un emotivo melodrama trans que se hermana con su cinta anterior, la ya mencionada Gloria, una cinta mucho más vital y alegre, centrada en una mujer madura y divorciada que se niega a seguir los cánones que le dictan todos a su alrededor. Algo hay de esa misma rebeldía en Marina, aunque en un tono más dignificado y hasta solemne, como si Lelio temiera imbuir de ligereza a su edificante melodrama.

Pero acaso en esto último radica la valía de esta película: en el hecho de que Lelio trata a su personaje y a su actriz como auténticas protagonistas de cualquier woman’s film que se precie de serlo. Así pues, Daniela pasará por el sacrificio y el sufrimiento para llegar, finalmente, a la desafiante autoafirmación.

Una mujer fantástica no fue la mejor cinta nominada al Óscar 2018 en la categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero. En lo personal, creo que era muy superior el filme ruso Sin amor (Zviangitsev, 2017), recién estrenado comercialmente en la Ciudad de México, pero que permanece aún inédito en Culiacán.

Sin embargo, es muy fácil explicar por qué ganó Una mujer fantástica el Óscar en lugar de Sin amor: puede que la película no haya sido la mejor de su categoría, pero su discurso es el más necesario. Además, Sin amor no presume en el centro del encuadre el carisma de la actriz y cantante trans Daniela Vega. He ahí el arma (no tan) secreta de Sebastián Lelio.

Comentarios: en la página web www.ernestodiezmartinez.com, en la cuenta de twitter @Diezmartinez y en el correo electrónico ernesto.diezmartinez@gmail.com