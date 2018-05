Viven el arte con música de los 70 - Noroeste

Viven el arte con música de los 70

La Banda del Callejón revive la música de los Bee Gees, Chicago, Los Beatles, entre otros, con la que el público baila

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Una gran noche de música de la época de los 70 disfrutaron decenas de culiacanenses que se dieron cita en el Patio del Ayuntamiento, donde la Banda del Callejón participó en el programa Vive el Arte, organizado por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

A través de un boletín se informó que desde que empezaron a sonar los acordes de música de los Bee Gees, Earth Wind and Fire, Creedence, Chicago, Tavares, Santana y Los Beatles, el público se puso de pie y empezó a bailar al ritmo de la música de estas grandes agrupaciones que hicieron época y marcaron a su generación con emotivos recuerdos.

La Banda del Callejón emociona a los culiacanenses en Vive el Arte.

Gerardo Pérez (bajo), Omar Ortega (batería), David Pimentel (teclados y voz), Jaime Aguilar (guitarra y voz), Salvador Guerrero (requinto), Hilario Recio (pianista y director musical), Patricio Recio Sánchez (ingeniero) y Rubén Rubio (vocalista y guitarrista invitado) integrantes de la banda, fueron los responsables de recrear la música más representativa de los años 70, a través de interpretaciones y arreglos que rescataron lo mejor de los cantantes, compositores y agrupaciones musicales de esa época.

La audiencia disfruto canciones como Can't take my eyes off you, Have you ever seen the rain, How deep is your love, How can you mend a broken heart, I just want to be your everything , Oye como va, Black magic woman, Hey Jude, Get Back, Hey Jude, entre muchas otras que hicieron que el concierto se prolongara por casi las dos horas.

PARA SABER

La Banda del Callejón ha tenido participaciones destacadas en la entidad, en eventos públicos y privados, privilegiando ofrecer un repertorio cuidado y acorde con los mejores catálogos de música.