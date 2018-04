Viven el rock al ritmo de Creedence en Mazatlán - Periódico Noroeste

CONCIERTO

Viven el rock al ritmo de Creedence en Mazatlán

Jóvenes pero sobre todo adultos bailaron ante el estilo particular de la banda y entonaron canciones como Have you ever seen the rain?, Proud Mary, Down on the corner o Suzie Q, entre otras tantas que el público estuvo dispuesto a corear

Fernanda Magallanes

14/04/2018 | 9:59 PM Compartida 2 veces

Foto: Noroeste

MAZATLÁN._ Alrededor de 10 mil personas, entre locales y los visitantes por el Tianguis Turístico Mazatlán 2018, según datos de Protección Civil, disfrutaron del concierto de Creedence Clearwater Revisited, en un escenario montado sobre el Monumento al Pescador. La avenida Gutiérrez Nájera se cerró a la circulación vehicular, al igual que las calles contiguas al concierto, colocando vallas para que los asistentes pudieran disfrutar del concierto, mientras que los elementos de seguridad resguardaron la zona. Elementos de Tránsito Municipal, Policía Estatal y Turística abarcaron la zona y en todo momento vigilaron las entradas y salidas del recinto. Faltaba una hora para el concierto y la gente comenzó a llegar, lista para disfrutar de las canciones que hicieron famosa a la agrupación estadounidense, abarcando partes de la avenida Del Mar, Paseo Claussen, Gutiérrez Nájera y Aquiles Serdán. "¡Hola Mazatlán, vamos a divertirnos!", gritó la agrupación, recibiendo los elogios y aplausos de los presentes, convirtiendo el concierto en el primer evento abierto en la historia de 43 años que lleva realizándose el Tianguis Turístico. El atardecer se prestó para que los presentes, sobre todo los participantes de este evento internacional, pudieran sacar sus mejores fotografías y llevarlas en el celular como una postal, así salió la agrupación, cuando el sol se escondió tras las Tres Islas. Las azoteas y los balcones de los edificios que estaban cerca fueron ocupados por la gente y trabajadores de la zona y con algunas hieleras pudieron sentir el rock que ha caracterizado a la banda y que ha atrapado a diversas generaciones. Jóvenes pero sobre todo adultos bailaron ante el estilo particular de la banda y entonaron canciones como Have you ever seen the rain?, Proud Mary, Down on the corner o Suzie Q, entre otras tantas que el público estuvo dispuesto a corear. Por más de una hora y media la agrupación hizo que hasta quienes estuvieran sentados se levantaran y bailara para al final agradecer en español por su asistencia. "¿Cómo están?, Gracias Mazatlán, mi español es muy malo pero son una gran audiencia. Viva México", se comentó. #Creedence

