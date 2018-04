Vocero de Presidencia niega que Peña Nieto y Slim hablaran del NAIM; 'son fake news', dice - Periódico Noroeste

Vocero de Presidencia niega que Peña Nieto y Slim hablaran del NAIM; 'son fake news', dice

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República rechazó que el Presidente Enrique Peña Nieto haya mantenido algún tipo de comunicación con el empresario Carlos Slim, quien el día de ayer defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Sánchez aseguró que el Presidente “no ha tenido comunicación” con Slim y calificó como “Fake News” los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la colación “Juntos Haremos Historia” quien aseguró que el Gobierno federal está utilizando al empresario para tratar de contrarrestar el avance de su movimiento.

“Llama la atención que ante una argumentación tan sólida que llevó acabo ayer el ingeniero Carlos Slim respecto a la conveniencia evidente, clara, de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, venga una descalificación personal. No escuchamos una propuesta, no escuchamos un contrargumento, por débil que éste fuera, ni siquiera una idea, escuchamos una descalificación personal”.

El vocero lamentó que no exista por parte de los detractores que se oponen a la construcción del nuevo aeropuerto una propuesta o contra argumento “por débil que fuera”.

El día de ayer, López Obrador dijo que el Gobierno federal está utilizando a Carlos Slim para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento, por eso la conferencia del empresario para defender el Nuevo Aeropuerto.

“Lo están utilizando (a Slim) para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento, pero no les va a funcionar, la gente ya decidió que no va a haber corrupción en México. Seguramente le pidieron que saliera a dar esta conferencia. No me preocupa mucho, no tengo pleito con él ni con nadie”, dijo López obrador a medios.

El político tabsqueño, dijo que respeta la postura del empresario mexicano al defender la construcción del Nuevo Aeropuerto, sin embargo, reiteró que la obra es muy costosa y que si quiere construirlo, “que lo haga con su dinero”.

“Si Slim quiere seguir con el proyecto, si él invierte su dinero, se le podría dar la concesión”, mencionó el tres veces candidato presidencial.

SEGUIRÉ USANDO AVIONETA: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la colación “Juntos Haremos Historia” defendió este día el uso de una avioneta para trasladarse de la ciudad de Nogales a Guaymas y aseguró que seguiría usando este medio de transporte durante la campaña.

Luego de encabezar un mitin en Guaymas, López Obrador, explicó que utilizó el taxi aéreo pues la distancia entre ambas ciudades era de mil kilómetros.

“Es un taxi y es de servicio público, me he trasladado a la sierra de Nayarit en avioneta, nada más que como ahora estamos a 70 días de las elecciones, ahora todo es noticia de escándalo”, dijo.

Al ser cuestionado por reporteros sobre si seguiría utilizando avionetas para transportarse, el político tabasqueño dijo que sí.

“Si, donde se necesite. Si voy a hacer un traslado a la sierra o tengo problemas […] Ayer eran más de mil kilómetros y, si existe ese sistema de transporte, que no es exclusivo ni es privado, sino que es un servicio público”.