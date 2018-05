Wendy Gómez de Arévalo, la fan número 1 de sus hijos - Periódico Noroeste

Día de las Madres

Wendy Gómez de Arévalo, la fan número 1 de sus hijos

Se declara enamorada de sus herederos Miguel Ángel, Isaac Arturo y Sebastián, con quienes festejará este 10 de mayo

Marisela González

MAZATLÁN._ El deporte blanco es la pasión de sus vidas.

El amor infinito hacia sus hijos y el estar siempre ahí, presente, para ellos, define a Wendy Gómez de Arévalo, madre de los tenistas Miguel Ángel, Isaac Arturo y Sebastián Arévalo Gómez.

El ser esposa del entrenador de tenis, Arturo Arévalo, influye, hoy en día, que sea la madre de tres brillantes amantes de esta disciplina, los cuales han participado en torneos nacionales e internacionales, en sus respectivas carreras deportivas.

Wendy se declara fan número uno de cada uno de sus hijos, ya que han sido su motor y su razón de vida.

“Para mí, el ser madre es lo más importante en mi vida, soy madre de tres varones, tres tenistas, uno de 24, otro de 18 y uno de 11; no fue fácil aprender a ser mamá a los 18 años, es una tarea sumamente difícil, ya con los demás, ya no tanto, pero a esa edad, aprender a serlo, es complicado”, dice

“Ahorita son mi máximo orgullo, ver a Miguel Ángel ya todo un hombre, graduado, trabajador y responsable; a Isaac verlo luchar por sus sueños y entrenando duro todos los días, y a Sebastián, que apenas va empezando en este recorrido, es lo máximo, me siento realizada a través de ellos”, afirma.

Involucrarse en cada una de las actividades del rol de madre, es una tarea que ha ido aprendiendo a través de los años.

“En mi vida fui cero deportista, nunca hice un deporte, ni me gustaban, pero al casarme con un hombre que es tenista y que le gustaba también practicar el beisbol, ya no me quedó de otra que unirme al enemigo, al principio fue difícil, pero ahorita me encanta”.

Tan es así que le gusta, que ya ha incursionado en algunos torneos, ya que acomoda los tiempos de atender a cada uno de sus hijos, con la responsabilidad de una casa, un marido y todo lo que conlleva el mantener una familia unida.

“Siempre he estado ahí, junto a ellos, en los viajes, el buscar con quiénes van a jugar dobles, y todo eso, siempre apoyándolos, desde chiquitos en lo que ellos han querido, y ahí seguiré”.

“Soy la fan número uno de cada uno de ellos, ellos han sido mis maestros de vida y hacen que sea la madre que soy, con mis defectos y virtudes, pero si me dieran a elegir, haría exactamente lo mismo, son el amor de mi vida”, comenta.

Este vez espera festejar este 10 de mayo en compañía de sus hijos y en familia.

“Debido a los compromisos de Isaac Arturo en su carrera tenística, hace cuatro años que no pasamos un 10 de mayo todos juntos, pero este año espero pasármela junto a ellos, a festejar en familia y seguir disfrutando lo que tengo, que es muy bello, creo que ese será el mejor regalo”.

Perfil

Wendy Gómez López

Hijos: Miguel Ángel, Isaac Arturo y Sebastián

Esposo: Arturo Arévalo