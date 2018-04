▶ Y en estos momentos, empieza el concierto de los Creedence en Mazatlán - Periódico Noroeste

TIANGUIS TURÍSTICO

▶ Y en estos momentos, empieza el concierto de los Creedence en Mazatlán

Cientos de personas arriban a la Avenida Gutiérrez Nájera, frente al Monumento al Pescador, a presenciar el espectáculo

Fernanda Magallanes

Minutos antes de presenciar el concierto de la agrupación estadounidense Credence Clearwater Revisited, decenas de locales y visitantes del Tianguis Turístico Mazatlán 2018 a acaparar la zona donde se llevará a cabo el primer evento público.

Y puntuales, los músicos se hicieron presentes en el escenario, ubicado frente al Monumento al Pescador, para comenzar a afinar sus instrumentos.

La avenida Gutiérrez Nájera se cerró a la circulación vehicular para que los asistentes pudieran disfrutar del concierto, mientras que los elementos de seguridad resguardan en las calles continuas y paralelas.

Bajo el atardecer de “La Perla del Pacifico” la agrupación entonará canciones como Have you ever seen the rain?, Proud Mary, Down on the corner o Suzie Q, entre otras tantas que el público está dispuesto a corear.

Las azoteas y los balcones de los edificios que están cerca ya son acaparados por la gente, incluso en los techos de los edificios ya hay gente disfrutando de una cerveza y en compañía de los amigos y la familia.

Sorprende Creedence a sus seguidores en Mazatlán

(Fernando Espinoza)

Se esperan más de 30 mil asistentes al concierto de Credence Clearwater Revisited de esta noche, pero, un pequeño grupo pudo presenciar una 'probadita' en la prueba de sonido que realizó el grupo estaunidense al rededor de las 16:00 horas.

Con sus telefonos en mano y pegaditos a la vaya de seguridad un grupo nutrido por fans provenietes de Durango, Torreón, Guadalajara, Culiacán y Mazatlán fueron sorprendidos por los interpretes de "Have you ever seen the rain?", quienes por una hora acomodaron sus instrumentos, probaron el sonido ambiental y los monitores, e hicieron algunos ajustes técnicos.

Para las pruebas tocaron cuatro canciones, pero fue la interpretación de Cotton fields la que logró probocar gritos y aplausos por parte del publico que no paró de gritar "Welcome to Mazatlán".

Al terminar las pruebas los músicos se metieron rápidamente a una carpa blanca instalada a un costado del escenario, sin embargo el vocalista de la agrupación se detuvo un momento y atendió el llamado de un pequeño grupo de personas que esperaron en la parte trasera del escenario, a ellos, les firmó una guitarra, autografos en playeras y una hoja, y se tomó algunas fotografías

El Tanguis Turístico arrancará con la representación del quinteto roquero hoy a las 20:00 horas, frente al Monumento al Pescador.

Sobre la Avenida Gutiérrez Nájera, las autoridades acordonaron las zonas de las aceras, para impedir que vehículos se estacionen y la circulación está bloqueada hasta la calle Primera Carvajal.