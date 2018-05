Y sucedió en la boda real… - Noroeste

BODA REAL

Y sucedió en la boda real…

El enlace de Meghan Markle y el Príncipe Harry tuvo varios momentos dignos de destacar

Leda Garrido

Si se perdió la transmisión de la boda de los hoy Duques de Sussex, aquí le compartimos algunos de los momentos más comentados, así como fotografías de memes en torno al enlace real del Príncipe Harry y Meghan Markle.

PALABRAS DE PRÍNCIPE

Como un novio nervioso y enamorado se mostró el Príncipe Harry. Primero, a la expectativa de la llegada de la novia, acompañado de su hermano, no perdía de vista la puerta por donde aparecería Meghan.

No ocultó su amor al recibir a su novia. De acuerdo con un experto en lectura de labios, primero le dijo un “Thank you father."( “Gracias Papá”) al Príncipe Carlos, quien la llevó hasta el altar, para enseguida decirle a ella: "Are you OK? You look amazing” (2¿Estás bien? ¡Te ves increíble!”).

De ahí que la broma en las redes sea: “Quédate con quien te vea como Harry mira a Meghan”.

SILLAS

Para las novias preocuponas. Mientras se tardan en elegir e invierten una buena cantidad de dinero en las sillas para la ceremonia, en la boda real hasta los miembros de la nobleza inglesa se sentaron en sillas plegables supersencillas.

EL PAJE

Dicen que las bodas reales no son tales si no hay un niño que encabece una anécdota inolvidable, y en esta boda el “Elegido” fue uno de los niños encargados de sujetar la cola de la novia, hijos gemelos de Jessica Mulroney, canadiense que es una de las mejores amigas de Meghan.

¿Qué hizo? Al empezar a sonar las fanfarrias para anunciar la entrada de la novia, el niño tuvo una reacción de tanta alegría que logró atrapar la mirada del público que seguía la transmisión.

CURA LOVE

Un cura estadounidense, obispo episcopaliano de Carolina del Norte, Michael Curry, se convirtió en el hombre que ha dicho “Love” más de 100 veces en su homilía durante la boda real.

Es el mismo que llamó "hereje" a Trump y que ahora predicó el matrimonio entre el mismo género en la corte de la Reina Isabel II. De 65 años de edad, casado y padre de dos hijas, alargó a 13 minutos su participación, hablando en torno al amor ante una concurrencia en su mayoría inglesa y evidentemente poco afecta a tanta emotividad.

BESO

Ni el altar ni el balcón de Buckingham. El primer beso de casados se lo dieron a la salida de la capilla, en medio de aplausos y gritos de unas 2 mil personas invitadas a ese espacio.