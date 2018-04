Ya sabía que venía la guerra, sucia dice el candidato al Senado Melesio Cuén - Periódico Noroeste

ELECCIONES 2018

Ya sabía que venía la guerra, sucia dice el candidato al Senado Melesio Cuén

El candidato de la coalición Por Sinaloa al Frente dice que la información que difunden en redes sociales se trata de contenido del 2010

José Abraham Sanz

Con la aparición de un nuevo video que actualiza acusaciones contra su persona, el candidato al Senado por la Coalición Por Sinaloa al Frente, Héctor Melesio Cuén Ojeda, dijo que ya esperaba la guerra sucia y que esto es un refrito de sus señalamientos de corrupción.

“Lo que está aparenciendo en la redes, que es anónimo, son refritos que tuve desde el 2010, que tuve rumbo al Senado de la República, que tuve rumbo a la gubernatura del estao de Sinaloa y todo esto se les va a revertir, y todo porque cuando llego a algún lugar, me gusta que trascienda el lugar, yo no me ando por las ramas”, expresó.

Cuén Ojeda estuvo presente esta mañana en una reunión con medios de comunicación a la que asistieron el ex dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva; y Rafael Moreno Valle, ex Gobernador de Puebla y aspirante a candidato a la Presidencia de la República por el PAN, quienes visitaron Sinaloa para apoyar las candidaturas de legisladores locales y federales.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa recordó que cuando ocupó dicho cargo, la institución pasaba por momentos oscuros.

“Definitivamente nos animamos a hacer cosas, pisamos callos, dañamos intereses, y lo más importante es que esa noble institución, desde entonces tenía huelga cada año, uno o dos huelgas, desde entonces no ha habido una sola huelga en la UAS”, recalcó, “de tal manera que yo ya sabía que venía la guerra sucia”.

Aún con esto en contra, Cuén Ojeda ha señalado que durante esta campaña ha dado dos vueltas al estado sin batallar con la convocatoria, que más bien es un reencuentro con gente que ha visitado en reiteradas ocasiones en los cinco años de existencia de su partido.

“Pero aqui lo más importante de esto es esa convcoatoria que tenemos y a mí no me cabe de la menor duda de que yo voy a acompañar a Rafa Moreno Valle allá en el Senado de la República, a partir del 1 de septiembre, nos preparamos para ello”.

Cuén Ojeda también se refirió a una crítica realizada por partidos políticos y medios de comunicación, sobre los trabajos de rehabilitación de la fachada de Ciudad Universitaria, cuya estructura de acceso fue pintada con los mismo colores de la coalición que conforman el PAN, PRD y MC, azul, amarillo y naranja.

“En un principio pensé que era broma cuando decían que estaban pintando la universidad con los colores de Por México al Frente, siendo que el azul oro pues es un color de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, dijo.

“La verdad que en un principio pensé que era broma, sin embargo, bueno, hay que decirlo de manera muy clara, que esos son los medios de comunicación que está manejando toda esta información y en pocas palabras quiere amarrar navajas, porque ellos tiene intereses políticos también; en pocas palabras andan buscando tontos útiles, eso es la realidad”.