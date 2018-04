Yo no soy arrendador: Lizárraga Favela - Periódico Noroeste

EX TITULAR DE TURISMO

Yo no soy arrendador: Lizárraga Favela

El ex Secretario de Turismo del estado, Rafael Lizárraga Favela, precisó que él ya no participa como socio de la firma Alcyjef, S.A. de C.V

José Abraham Sanz

El ex secretario de Turismo del estado, Rafael Lizárraga Favela, precisó que él ya no participa como socio de la firma Alcyjef, S.A. de C.V., y que aunque dio por terminado su participación como vocal hasta 2016, no recibe ningún beneficio económico desde 2009.

El ex funcionario de la administración anterior encara un proceso judicial acusado de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, con el señalamiento de contratar irregularmente campañas publicitarias para el extranjero y pagarlas de manera ilegal.

