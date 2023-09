Las personas suelen esperar un resultado de las etapas de su vida; en muchos casos, termina siendo completamente diferente a lo imaginado.

Eso le sucedió a Ely Peraza, quien esperaba dedicarse al área de administración en hotelería, y ahora forma parte del Comité Directivo del Periódico Noroeste.

Elizabeth Peraza recién egresó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Sinaloa cuando se abrió una oportunidad laboral en una empresa, donde apoyó a la realización de un sorteo en una ocasión.

Un día de octubre de 1997, tomó el cargo de recepcionista por un par de meses, pero su sed de crecimiento anhelaba algo más.

“Fui a Recursos Humanos pues a pedir mi baja porque me iba a ir a trabajar a un hotel en el área de Recursos Humanos, que era un área que me encantaba, y me dicen ‘no, tú no te puedes ir de Noroeste, tenemos una propuesta interesante para ti, tenemos tiempo que te estamos viendo y te queremos para que te vayas de auxiliar de Crédito y Cobranza’”, recordó su primer ascenso en el medio de comunicación.

Ely dominó el trabajo como si se tratase de la palma de su mano, con un porcentaje de cobranza del 85 por ciento dentro de los primeros 15 días, mientras generaba buenas relaciones con los clientes.

“Me encanta aprender, conocer y, sin querer, caí al área Comercial. Coordinaba el área de Clasificados en aquel entonces sin ser la coordinadora, y me preguntaban ‘¿qué haces en Noroeste?’ y yo les decía ‘soy la jefa de Crédito y Cobranza y coordino el Área de Clasificados’ y era mentira, lo hacía, pero no tenía el puesto, me lo había adjudicado sola”, contó.

Su ambición la llevó a escalar de un puesto al otro con un periodo promedio de cinco años en cada cargo, convirtiéndose en jefa, luego gerente del Área de Clasificados.

En la jefatura en 2003, presentó la propuesta para crear un Centro Integral de Servicios del Área Clasificados para vender publicidad, suscripciones y diversos productos; la cual generó tales resultados por los que le ofrecieron la gerencia del área.

“Siempre quiero más, una vez que logro dominar el puesto digo ‘¿qué sigue? ¿qué más hay?’ y realmente son 26 años, pero han sido cinco años en diferentes puestos, no más”.

Cuando Ely se sintió estancada de nuevo, se abrió la vacante para una de las gerencias más cotizadas de aquel entonces, la Gerencia de Publicidad, en la que también recibió el nombramiento.

Sin embargo, los nervios se apoderaban de ella solo de pensar en los múltiples retos que conllevaba como los grandes grupos de trabajo y llegar a un área completamente nueva para ella: la comercial.

“Ha sido el área en la que más he crecido, de estar con tres, cuatro gentes, me voy a dirigir más de 30 gentes, la responsabilidad era más grande, el reto era mucho más grande, y fue un área que me dio mucho en muchos aspectos, sí de mucho sacrificios, de mucha entrega, muchos desvelos, pero también de grandes resultados, de mucha satisfacción”, expresó Ely.

La ambición de Ely pedía una nueva meta por alcanzar, cuando el Director de Noroeste, Adrián López Ortiz reunió a los gerentes de Publicidad de Mazatlán como Culiacán, en busca de ideas frescas para generar ingresos.

“‘Yo traigo un evento grande de novias y lo voy a hacer en el Centro de Convenciones, y va a ser con más de 120 expositores’ y empecé a soñar. Una vez que terminó la reunión, me dijo Adrián ‘quiero que me lo presentes, ya con números, en la mesa’”, recordó.

El estrés, los nervios y la preocupación surgieron, pero Ely, con liderazgo y entusiasmo tomó las riendas del proyecto.

En 2015, realizó la primera edición de ‘Novias El Evento’ con éxito, el cual le debe a su hábil equipo de trabajo.

“Me ayudaron a realizar realmente hacer realidad el sueño que visualicé, Llegaba las juntas y me empecé a entusiasmar, esos miedos que tenía al principio, se volvieron en entusiasmo y decir ‘me tiene que salir súper bien’”.

Al finalizar el evento, las emociones negativas desaparecieron y llegó la satisfacción junto a las felicitaciones de asistentes, compañeros, así como el Director de Noroeste.

“Cuando llega el día del evento me dice Adrián ‘era lo que platicabas en la junta, tal y cómo lo platicabas es lo que estoy viendo’ te juro que cuando me dijeron eso, yo me quedé ‘wow’”, expresó con emoción.

Fue así como le ofrecieron el puesto de la Dirección Ejecutiva Comercial de Noroeste.

“Le agradezco mucho a mi jefe la confianza, el que siempre me deje ser, el que siempre me diga ‘proponme y hazlo’, esa confianza se le agradezco mucho”, comentó.

Para Ely, la clave de su éxito es su habilidad para formar y liderar equipos de trabajo con los mejores colaboradores, que aprendan a tal grado de superar a sus jefes.

Muchas veces contratamos gente que no da el nivel porque tenemos miedo que nos desbanquen, yo no fíjate, al contrario, contrato gente más capaz que yo, porque en la medida que crece tu gente, creces tú, si contratas a alguien bien bueno, te va a dar muy buenos resultados”, indicó.

“Le enseñas lo que sabes, la acompañas en ese crecimiento y esa gente se va a volver mejor que tú, y de eso se trata, que formes gente mejor que tú, que lo haga mejor que tú, que tú los empujes a crecer”.

Hoy en día, a dos meses de cumplir 26 años de su llegada a Noroeste, el corazón de Ely se llena de orgullo de solo pensar que forma parte de una empresa íntegra y noble.

“Si me pudieran decir ‘oye, Ely, si regresaras el tiempo atrás y te dieran opciones de empresas, ¿cuál escogerías?’, volvería a escoger Noroeste porque creo en la marca, porque me gusta y comparto el objetivo, la misión de formar ciudadanos, defender la justicia, ser objetivo, de informar con credibilidad”, comentó entusiasta.

“A veces somos un medio incómodo, pero hasta de eso me siento orgullosa, a veces es mi mayor debilidad afuera porque me dicen que no comercialmente porque soy incómoda, pero si no fuéramos incómodos no sería lo que soy ahora, lo que somos ahora, ni tampoco tendríamos la fuerza que tenemos, ni el reconocimiento a nivel nacional e internacional”.