Francisco Manuel Serrano Díaz, es parte del linaje joven de Noroeste, desempeñando el puesto de coordinador de Publicidad Digital, en donde es responsable de alimentar el portal digital con banners, notas digitales, redes sociales, transmisiones en vivo, menciones y analizar las estadísticas de visitas al sitio web, trabajo que ha tenido un gran impacto en su vida personal y profesional.

“Yo tengo dos etapas en el Noroeste, la primera yo entré en el 2016 salgo en el 2019 y vuelvo a entrar de 2021 hasta la fecha, Noroeste me ha formado, lo que soy ahora es gracias a Noroeste y yo he madurado gracias a esos cargos y gracias a lo que Noroeste me ha apoyado”, expresó Manuel.

Formar parte del 50 aniversario de Noroeste es motivo de orgullo para Manuel.

Comentó que este medio de comunicación a parte de formarlo como profesional, ha formado parte de su vida desde su infancia, así como la de muchos mazatlecos.

“Es un orgullo porque quizá hay gente que ya tiene muchos más años que yo, pero verlo desde el 2016 hasta la fecha, ver mi infancia, ver todo lo que siempre ha sido Noroeste, desde que tú volteabas a ver el ‘Ándale’, todo ese folclore que en sí Noroeste tiene para el mazatleco, porque la verdad Noroeste está muy arraigado de las raíces mazatlecas”, mencionó.

“Lo siento con mucho cariño, porque yo todavía recuerdo, cuando estaba muy chico, que en la casa de mi abuelo, cuando yo iba a visitarlos, no faltaba la taza de café de mi abuelo y el Noroeste por un lado”, contó.

Pertenecer a la empresa, dijo Manuel, ha sido algo genial para él, ver y ser parte de la transición entre el periódico impreso a lo digital, algo que ha representado un desafío único, darse cuenta como mucha gente todavía sigue viendo a Noroeste como el periódico, pero poder estar ahora acompañados de la tecnología, es de gran importancia.

Sus inicios en la empresa fueron como vendedor de publicidad en donde demostró gran aptitud para vender espacios digitales desde el primer día que ingresó a las filas de Noroeste, algo que recuerda de manera muy vivida.

“Mi primer día sí fue aglomerado, porque no sabía la verdad qué era salir a la calle y qué era vender como tal los espacios, poco a poco vas tomando un poco experiencia y vas haciéndolo mucho mejor”.

En 2018 cuando recibió la coordinación del área de Publicidad Digital los números de visitas eran bajos, señaló, pues hasta ese momento todavía había mayor impacto en la parte del impreso, sin embargo, con el confinamiento y el aumento del uso de las tecnologías estos comenzaron a aumentar poco a poco, creando un patrón en las visitas.

“Los números poco a poco empiezan a subir, hasta que ya tenemos una consolidación de personas, que ya todos los días sabemos que de cierta hora, les tienen su hora y su hora y tienen sus secciones para ver y ya lo hacen de manera rutinaria, ahorita estamos muy bien en esa parte digital”, afirmó.

La parte digital está subiendo y está tomando mucha fuerza, manifestó, evidentemente ahí todavía hay las personas y hay un sector de mercado que sigue leyendo el periódico impreso, pero por la inmediatez de la parte digital, cada vez es más cotidiano que se consulte la nota en un celular o una tablet.

”Ahora la mayoría de portales, que son portales que sacan las cosas rápido, a veces no lo sacan bien redactado o algo por el estilo, entonces la gente sabe perfectamente que la nota la va a tener rápidamente en Noroeste y va a estar bien redactada”, declaró como una ventaja de Noroeste sobre otros medios.

Como coordinador de Publicidad Digital, y miembro del área Comercial de Noroeste, aseguró que todos los días hay mucho trabajo por hacer en la parte digital, en la creación de videos, mejorando la redacción, diseñando un portal más atractivo y evolucionando constantemente.

“Siempre tenemos que estar a la vanguardia y siempre tenemos que estar cambiando, si la tendencia dice que vamos para ese lado, nosotros tenemos que movernos rápidamente para ese lado y tenemos que estar capacitándonos constantemente para eso, hasta el día de hoy se ha hecho”, añadió Manuel.

¿Cómo ves tu equipo aquí en el área comercial?

Mi equipo es increíble porque sé que son personas en las que yo puedo confiar, sé que cada quien va a hacer su trabajo acorde a lo que le toca y son personas que les tengo toda la confianza

¿Cuál es tu opinión sobre tu jefa directa que es Elizabeth Peraza, la directora comercial?

Es una persona que confía en ti, confía en tus capacidades y te ayuda mucho a crecer, ella no se guarda nada para ella, ella es muy abierta con toda la información, te apoya si tienes alguna idea, te hace crecer para que tú crezcas, ella tiene una filosofía en la que si el colaborador crece junto con ella, ella crece también, entonces sí todos crecemos hacemos una mejor empresa.