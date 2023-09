En su lugar hay un café y un pan dulce, mismo que le endulza la mirada pero no siempre le acompaña a las palabras...menos cuando se acerca el cierre.

Si pudiera describirse en una frase sería “avances, avances, avances”, lo que se sabe que dirán los mensajes recibidos a eso de las 15:00 horas, cuando empiezan a sonar al unísono los celulares en la redacción.

Enrique Bonilla Flores, Kiki para los “compas”, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Autónoma de Sinaloa, es editor de cierre y por años, coordinador de una de las secciones más accidentadas de Noroeste: la local.

Por cerca de tres décadas, Kiki ha presenciado de todo en la historia del mundo desde la primera fila. Ingresó a dicha casa editorial en 1995 en donde inició como transcriptor.

“Me tocaba a mí transcribir todas las columnas de opinión, corregirlas, transcribirlas, cabecearlas; era cuando todavía las recibíamos por fax, ya sabrás”, recordó con risas.

Buscando otros horizontes, viajó a Tijuana en donde trabajó en una tienda de conveniencia, y a su regreso a Culiacán en vacaciones, se encontraría con la puerta que dejó abierta en Noroeste, a donde reingresó en 1999.

“No me gustaba mucho lo que hacía en Tijuana, no tenía nada qué ver con el medio, no tenía nada que ver con nada que hubiera estudiado yo, así que mejor me quedé aquí”, expresó.

En su retorno a la prensa, se convirtió en coeditor de finanzas, tema que no le agradaba aunque estudió dos años de esa licenciatura en la Universidad de Occidente, ahora Universidad Autónoma de Occidente.

Pero su encuentro con las finanzas no duró mucho, ya que poco tiempo después fue enviado como editor general de la sección principal que abarcaba las secciones nacional, internacional, finanzas y opinión, en donde coordinaba a cuatro coeditores, y él se encargaba de la portada del periódico.

La historia nunca está quieta, y según Enrique, el periodismo no da tiempo para aburrirse. A la pregunta de si alguna nota le ha marcado, le siguió una respuesta que ya estaba en la punta de la lengua.

El regreso de Kiki a Noroeste fue en una época revolucionaria a nivel nacional e internacional, y eso se demuestra en su Top Personal de notas, entre las que están, la primera alternancia política en el Gobierno de México, cuando en el 2000 Vicente Fox Quezada, abanderado por el Partido Acción Nacional, llegó a la Presidencia de la República tras 80 años del dominio del Partido Revolucionario Institucional.

“Me marcó la nota, me marcó todo el movimiento que se hizo con el cambio que a fin de cuentas ni cambio fue”, comentó.

Poco le duró la sorpresa, cuando el 11 de septiembre del 2001 fueron derrumbadas las Torres Gemelas en Nueva York por dos aviones que se impactaron en ellas.

“Te marca una situación de terrorismo tal que fue una cuestión global tremenda, cambió por completo el asunto político y el asunto de la guerra contra el terrorismo, que también te marca porque aprendes mucho de la guerra contra el terrorismo”.

“Te cambia toda perspectiva. Tenías que leer mucho, yo no sabía nada del conflicto con Medio Oriente, por ejemplo, no sabía nada del asunto de cómo se formó Osama bin Laden, entonces te obliga a aprender mucho”.

El Papa ‘Fichita’

Todo el andar de Enrique en Noroeste ha sido de transformación y aprendizaje. La evolución tecnológica que ha habido en las décadas recientes y que han cambiado la forma de hacer periodismo; las estrategias de trabajo en el periódico, y la cada vez más menguante industria del impreso.

Pero no todo los aprendizajes son sobrios, algunos fueron a base de errores y riesgos, que a años de distancia son anécdotas de risa.

Una de ellas, recordó Kiki, fue cuando asesinaron a Ramón Arellano Félix, en pleno Carnaval de Mazatlán en el 2002. Fue una edición arriesgada y no precisamente por la temática, sino porque entonces como ahora, era difícil obtener información oficial sobre una muerte de ese impacto en el crimen organizado, sin embargo, la decisión se tomó, aún sin estar confirmada oficialmente.

La portada de Noroeste iría con esa nota, y después de eso, un mes de noches sin dormir y angustia, esperando la respuesta de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés. El resultado: sí era el afamado capo.

Entre los errores que más recuerda Enrique está uno en el que se involucra el difunto Papa Benedicto XVI.

“No lo cometí yo pero, obviamente como la cabeza de departamento, obviamente tenía toda la responsabilidad”, admitió entre risas.

Todo transcurrió en el error de edición de diseño, ese día en la sección Internacional sería publicada una nota del entonces Papa, pero también había información sobre un delincuente que en su trayectoria criminal acumuló delitos como secuestro y asesinato.

“Yo puse el párrafo ‘Agarraron a Fulano’, tal, tal tal, y se me ocurrió ¿pero qué cabeza le pongo? Porque la foto y el texto era un párrafo largo, que es lo que se llama la fotonota”, explicó.

“Ahora es políticamente incorrecto poner ese tipo de cabezas, pero le puse yo ‘Toda una fichita’”.

Hasta ese momento de la edición, todo iba bien, la foto y el texto correcto, no obstante, cuando el diseñador pasa la plana para producción, se equivoca de foto.

“Entonces pone la del Papa y sale la foto del Papa con la leyenda ‘Toda una fichita’ y este hombre secuestró a tantos”.

El error provocó revuelo entonces, pero ahora es una anécdota recordada de cuando en cuando en los convivios del personal de la Redacción.

Enrique Bonilla, el editor

Lo que más aprecia Enrique Bonilla Flores de su trayectoria en Noroeste, son las personas que ha podido conocer, quizás enseñarles, pero sobre todo aprenderles.

“Para mí es lo más importante. Puedo haber tenido buen sueldo o no, lo que tú quieras; beneficios o no, pero lo más importante es la gente que he conocido aquí, periodistas, fotógrafos, jefes, incluso en los mismos pleitos, los mismos encontronazos, todo eso te enseña... te enseña mucho”.