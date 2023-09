El empresario mazatleco Rodolfo Madero Rodríguez expresa su percepción sobre Noroeste y exhorta a la ciudadanía a apostarle a la línea editorial que de manera vertical ha ejercido este medio por 50 años.

El líder del Grupo Alerta, y quien se ha caracterizado por defender en numerosas ocasiones los intereses de los mazatlecos, felicita a Noroeste por su labor y por ser ese medio de contrapeso ante los embates de los diferentes gobiernos.

¿Cual es la percepción que tiene usted como socio-consejero de Noroeste?

Creo que es una gran institución, ya 50 años hacen que sea grande, para empezar, haber aguantado los embates de tantos gobiernos, unos favorables, otros no tantos, y además de haberse mantenido con una verticalidad todo ese tiempo tratando de ser uncontrapeso a las arbitrariedades y autoritarismo de los gobiernos, ha sido muy claro, y ha defendido sus posiciones contra viento y marea, como se dice.

Así que yo me siento muy orgulloso, siempre lo he apoyado, cada vez que voy a juntas me emociona, quiero ir a saber cómo van, qué está pasando, así que siempre he estado muy contento.

¿A qué le apostaron la familia Madero a esta medio de comunicación

Nada más apoyar un contrapeso, jamás pensamos que fuera a ser un negocio para nosotros, sentimos que cuando Noroeste nos invita a ser socio, ocupaba un apoyo, ocupaba aliados y encantados nos unimos, nos sentimos muy halagados de que nos escogieran a nosotros, y sin pensarla, casi casi, y sin pensarla así fue.

¿Cree que Noroeste ha trabajando en pro de la comunidad sinaloense?

Yo creo que sí, yo creo que sí es su única intención, hacer un mejor Sinaloa, jamás le he visto yo una intención diferente, una intención de verse a sí mismo primero que a Sinaloa, creo que siempre ha estado buscando la verdad, buscando que los sinaloenses nos enteremos de qué está pasando, nunca haciendo comparsa de ningún Gobierno, siempre buscando lo que está bien, lo que está correcto, y uno lo compara con otros que se benefician de hacer esas comparsas y aquí no ha pasado, y eso me tiene muy orgulloso y contento de ser partícipe de este esfuerzo que yo creo que ha ayudado mucho a Sinaloa, definitivamente.

¿Cómo ve usted el camino de los medios de comunicación?

Yo creo que hay de toda la gama, creo que hay medios que están para hacer negocio, sobrevivir, sin ninguna otra intención que hacer dinero, y para eso pues se acomodan a donde va el viento, y yo creo que también hay de los que están de lado de tener un objetivo muy específico, un objetivo de ser contrapeso y de estar señalando, criticando las cosas que no están bien, a pesar de que de ese lado no hay mucho negocio, y eso es lo que le reconozco a Noroeste, y ve uno cómo le va a los que están siendo comparsas y cómo le ve a los que no la están haciendo y es mucha la diferencia, y la tentación de ser comparsa es gigante, sin embargo, mantenerse de este lado, de no ser comparsa, es el gran mérito que tiene Noroeste que yo admiro.

¿Hace falta tener más medios de comunicación como lo es Noroeste en Sinaloa?

En todo México, creo que hay muy poquitos, pero muy poquitos, todos se acomodan al mejor postor, en cambio Noroeste no, ha sido de los más verticales, y por eso se ven grandes diferencias en gobiernos, Sinaloa comparado con otros estados, en donde los estados son una veleta de lo que quiere el Gobierno porque nadie tiene un contrapeso, no hay quien señale, no hay quien diga por ahí “no”, creo que Noroeste es un gran ejemplo, pero son muy pocos.

Y esa verticalidad que usted dice que tiene Noroeste, ¿cree que le ha costado a Noroeste?

Sí, muchísimo; yo recuerdo como Manuel (Clouthier) la sufría, la verdad, tuvo ciertos choques con gobiernos, con Juan Millán, recuerdo, y eso es por estar siguiendo las intenciones de verticalidad y de crítica, y de señalamiento de las cosas que no están bien, y ni modo, trae sus consecuencias a veces.

¿Cree que han obstaculizado la libertad de expresión elementos de Gobierno?

Claro, no les gusta que los critiquen, hay que ver al Presidente cómo se queja de Loret y de Brozo, y de tantos más que lo critican, no le gusta y se queja de eso, cuando uno que está en el poder debe ser abierto a ser criticado, uno se equivoca, bueno, critiquen en lo que me equivoqué, ¿verdad?, pero si ni siquiera eso se puede, estamos mal. Los funcionarios se sienten perfectos; los funcionarios no lo hacen, los medios son lo que lo hacen, pero ese trabajo es difícil, es incómodo para el Gobierno, y creo que ese trabajo lo hace muy bien Noroeste.

¿Desde cuándo lee Noroeste?

Yo me acuerdo cuando llegó el primer Noroeste a la casa, mi papá llegó muy contento y me dijo: mira el periódico que hizo la iniciativa privada, estaba muy chiquito, ¿verdad?, wow, dije yo, no leí el periódico; mi papá recibía El Universal, creo que me acuerdo, también El Sol del Pacífico, que tenía más tiempo que Noroeste, El Debate no llegaba a Mazatlán todavía, pero él era quien lo leía, yo no lo leí, yo no recuerdo cuándo lo empecé a leer, pero sí recuerdo perfectamente el día que lo llevó por primera vez, y todavía no habíamos sido invitados como accionistas, sin embargo, ya sentía la promesa que estaba haciendo ese periódico cuando empezó y eso sí me lo transmitió mi papá, esa promesa de ser el contrapeso.

¿Le dijo en alguna ocasión su papá el por qué decidió ser accionista de Noroeste?

Ya me tocó a mí participar, ya estaba yo ahí cuando tomamos la decisión de entrar, porque no fue desde el principio, fue tiempo después, pero sí, ya me tocó participar, y yo accedí perfectamente con él, creo que la intención era apoyar al periódico que venía haciendo una gran labor y ocupaba esa apoyo, después le fue muy bien al periódico, incluso nos invitaron a varias cosas, y convivimos los socios-consejeros muy a gusto, muy bonitos recuerdos, así que así fue.

¿Cómo ve a Noroeste en un futuro?

Creo que la ciudadanía está evolucionado, ya no se lee el papel como se leía antes, ya todo se ve en pantallas, entonces los periódicos se están dejando de leer, y le toca a Noroeste reinventarse, tendrá que buscar a través de los medios digitales ser lo que fue, ahora hay mucha competencia en los mismos dispositivos digitales que traen todos cámara, y son la gran cámara, y están haciendo reportaje muchos aficionados, y es una gran competencia, por otro lado hay muchos videos que también son competencia, videos divertidos que se pasa la gente buscando esa diversión más que una información, y eso es una competencia muy fuerte y muy difícil de contrarrestar, y luego los medios digitales no son algo que compre uno, la información está llegando, entonces, no es fácil poder ganar algo de dinero con eso, se vuelve difícil sobrevivir en ese ambiente, está costando mucho trabajo, y eso lo he visto en los números que me ha presentado el periódico, las diferentes posibilidades, alternativas que hay, que son escasas, que son pequeñas, lo estamos viviendo en la televisión también, la gente no ve la televisión como la veía antes, y no se anuncian tampoco, y no pagan, se han estado buscando alternativas para poder salir adelante, no ha sido fácil, son momento dificiles que tenemos que aprender a sobrellevar de alguna manera.

De alguna u otra manera tenemos que seguir la línea vertical, esa es, o se es o no se es, y queremos ser, tenemos que ser verticales, tenemos que ser los buscadores de la verdad, lo que está en tela de juicio es cómo financiar esa parte, pero la verticalidad no, esa es lo que tenemos que seguir teniendo, es lo que lo distingue, el problema es que no lo reconoce la ciudadanía, no le importa tanto como antes, no hay quien diga hay que apoyar a Noroeste porque es quien ha sido el contrapeso, ya la juventud no lo está viendo, no lo está entendido así y tenemos que buscar la manera de que lo entiendan, de que apoyen, ese es el gran trabajo que se tiene.

¿El mensaje que usted quiera expresar a los lectores como ciudadano que le gusta leer cosas buenas y positivas, pero también firmes y exactas?

Que no dejemos de valorar el gran trabajo que ha hecho en estos 50 años, que piensen qué sería sin ese efecto Noroeste que hemos tenido y si las siguientes generaciones no lo apoyan se puede perder, y si se pierde lo van a extrañar, estoy seguro que esa labor es valiosísima, necesarísima, y vamos arrepentirnos si se pierde.