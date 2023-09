En un viaje al pasado por medio de sus memorias, María de Jesús recordó la enseñanza más importante que Noroeste le ha dejado: el valor de la familia.

Un 23 de noviembre de 1998, dos días antes de Navidad y su cumpleaños, María de Jesús Urías Corrales llegó para quedarse al que sería su segundo hogar durante casi 25 años.

Las luces decoraciones decembrinas adornaban los establecimientos y el frío viajaba por el aire cuando cruzaba la puerta del periódico Noroeste para cubrir la vacante encargada de Recursos Humanos.

Con 12 años de experiencia en la primera empresa donde laboró al graduarse de la licenciatura en Trabajo Social, María de Jesús se sentó en su escritorio de trabajo con la frente en alto, aunque muchos dudaran de sus habilidades laborales.

“Les dije ‘yo vengo a quedarme’, muy segura de mí misma, pues traía 12 años de experiencia y aunque a veces no es suficiente porque te topas con diferentes gente. Hubo gente que me retó y me dijo ‘te doy un año’, le dije ‘a las pruebas me remito’ y aquí sigo, ya estoy por cumplir 25 años en la empresa y encantada”, dijo con una sonrisa que adornaba su rostro desde la oficina de la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos del medio de comunicación.

De boca en boca se esparcía el temor hacía Director General de Noroeste en ese entonces, Manuel de Jesús Clouthier Carrillo, quien gozaba de sus vacaciones cuando María tomó su cargo.

“Todos le temían, yo no sé por qué, porque yo venía de con unos patrones un poquito más complicados. Llegó con él y para mí fue la vuelta de la moneda, un trato totalmente diferente y yo no entendía por qué todos le tenían miedo pero simplemente era porque exigía, pero con razón y con argumentos”, explicó.

Sorprendentemente, la expresión de asombro mezclada con un poco de euforia de María persiste al recordar el día en que Clouthier Carrillo le enseñó el aprendizaje que cambiaría y definiría el camino de su vida.

En una reunión con el Director de Noroeste a pocos días de ser contratada, fue solicitada por su familia para asistir a un evento derivado de las épocas decembrinas en el que participó uno de sus tres hijos, y al negarse por cuestiones laborales, se llevó una gran sorpresa.

“Me dice el ingeniero, ‘no, primero la familia y luego el trabajo’ y me dije ‘a esta empresa no le puedo fallar’, porque, para mí, representó algo muy importante en mi vida familiar y personal y profesional, porque el que me dijeran eso cuando recién vas llegando a una empresa y vienes de otra empresa donde esa parte no era tan importante, fue algo que me llegó mucho”, expresó con un tono de voz lleno de melancolía.

En ese momento, decidió que Noroeste es la empresa de la que quería formar parte por mucho tiempo.

“Siempre lo he llevado tatuado, esa experiencia que yo viví cuando llegué y me abrieron las puertas, haz de cuenta que se las abrieron, no nada más a mí, sino a mi familia, pude crecer gracias a eso pude llegar hasta aquí gracias a eso”, manifestó.

Antes de su llegada a Noroeste, formó parte de una empresa que fue fundamental para su formación laboral por más de 12 años.

En cambio, este medio de comunicación no solo se convirtió en un trabajo, sino en una escuela que satisfizo múltiples ámbitos de su vida, como profesionista y madre.

“Me dio la oportunidad de apoyar a mis hijos en todos los sentidos, en la educación y en lo económico, porque afortunadamente les pude dar una buena educación y ahorita los tres tienen una carrera y están trabajando, creo que es uno de los objetivos más grandes que he logrado aquí, el crecimiento y formación de mi familia”, dijo.

Otra de las diferencias con la primera empresa en la que trabajó, es la libertad de opinar y tomar decisiones por parte de los jefes a los empleados, la cual le dio confianza en sí misma como profesionista.

“En otros lados son sus propias reglas y así tiene que ser, tú dices ‘no es correcto’, ‘pues lo siento, pero aquí así son las cosas’, en esta empresa te da esa oportunidad de que tú puedas expresar tus propias ideas, te escuchan”.

Ahora en el 50 aniversario de Noroeste, la felicidad inunda a María de Jesús de solo pensar que ha formado parte del departamento de Recursos Humanos por casi 25 años como una pieza clave para su desarrollo al abordar a mitad de camino.

“El estar aquí, el haber entrado a Noroeste marcó mi vida”, manifestó la Gerente Operativa de Recursos Humanos del periódico.