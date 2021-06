AMLO reclama que EU siga financiando a MCCI

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que Estados Unidos aún no da respuesta a la carta diplomática que su Gobierno le envió y que mantenga el financiamiento a organizaciones “de presión” como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

“Eso es indebido, el que el Gobierno de Estados Unidos entregue dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales”, advirtió, durante su conferencia de prensa matutina, este lunes 31 de mayo.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que, a través de la Embajada de Estados Unidos en México, se otorgan recursos a organizaciones políticas, que no son partidos, pero sí grupos de presión.

“No tienen porqué entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro País y México es un país independiente, libre y soberano, no tienen porqué hacerlo.

“Y desde luego, si actuaran con escrúpulos morales, los que reciben estos recursos estarían ahora expresando que van a cambiar, que ya no van a aceptar este financiamiento, pero no, se han quedado callados”, insistió el Mandatario nacional.

“Y alegan de que no están ellos haciendo política cuando es del dominio público, no hace falta presentar pruebas, ellos están entregados por completo a hacer campaña en contra de nosotros.

“Por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa de que ya no estén financiando grupos políticos de México y lo mejor sería que no intervinieron para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo, porque se tiene que ser respetuoso de la independencia de los países, de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos”, indicó.

Sin embargo, descartó que este vaya a ser un tema que se aborde durante la reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con quien se reunirá el 8 de junio.

Visita de la CIA fue de ‘rutina’, afirma AMLO

Por otra parte, López Obrador aseveró que fue una “visita de rutina” el viaje a la Ciudad de México que realizó David S. Cohen, subdirector de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés).

El Mandatario nacional afirmó que se mantiene buena relación con otros gobiernos y agencias de inteligencia, como las estadounidenses, e indicó que su administración no tiene nada que esconder, ya que la “regla de oro” de la democracia es la transparencia.

“Una visita de rutina, claro que no fue el director, sino el subdirector, fueron respetuosos y hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a los gobiernos, a la diplomacia internacional, a todas las agencias, en el caso especial de Estados Unidos al FBI, a la CIA, a la DEA”, dijo.

“No tenemos nada qué esconder, una regla de oro de la democracia es la transparencia, solo que hay reglas, acuérdense que se acaba de reformar la ley de la materia y ya no es el tiempo de antes en que intervenían agencias en nuestro territorio hasta sin pedir permiso, sin avisar, eso ya no se permite”, advirtió el político tabasqueño.

La semana pasada, el Gobierno Federal mexicano informó de la visita de David S. Cohen, subdirector de la CIA, para coordinar los detalles del viaje que el 8 de junio realizará a México la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.