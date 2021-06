‘Claudio X. no es mi patrón, será de otros pero mío no’, dice Zambrano

MÉXICO._ Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró enérgico que el empresario Claudio X. González, con quien él y otros partidos se aliaron para la elección del 6 de junio, no es “su patrón“.

Entrevistado en el programa “Los periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela por SinEmbargo al Aire, en la plataforma de YouTube, el líder perredista reveló que desde el 6 de junio la alianza Va por México -conformada por el PRD, Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los empresarios Gustavo de Hoyos y Claudio X. González–, no se ha reunido para hacer un balance de los resultados electorales. Zambrano Grijalva también descartó que Claudio X. González sea su patrón.

–¿Hubo festejo con ellos [con los representantes de Va por México]? -le cuestionó esta tarde Álvaro Delgado.

“¿Un festejo? Jamás, jamás. Es más, después del 6 de junio no nos hemos vuelto a reunir”, contestó Jesús Zambrano.

– ¿Y eso?

“Porque no nos hemos dado tiempo, porque cada quien anda en lo suyo”, dijo el perredista.

– Si es el patrón, el patrón del PRIAN -le comentó Delgado Gómez.

“El patrón tuyo será, mío no. No me ofendas así, patrón mío no, de otros quizá, pero míos no, yo me debo al PRD, que quede muy claro”, respondió Jesús Zambrano.

–No digo que sea tu patrón, el patrón del PRIAN -le comentó Álvaro Delgado.

“Mío no lo es, será de otros, pero mío no”, insistió el perredista.

Zambrano reiteró que los representantes de Va por México no se han reunido “para nada” y definirán un próximo encuentro según sus propias agendas porque, dijo, “cada quien tiene sus prioridades.

Cuestionado sobre los intereses de Claudio X. González a la Presidencia de México, Zambrano Grijalva aseguró que no ha escuchado sobre el tema.

“Ni lo he escuchado decir eso, ni creo que esté pensando en eso”, afirmó durante la entrevista.

Esta misma mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la oposición que “le eche ganas, sí se puede”, luego de cuestionar que no tiene cuadros para competir en el proceso electoral de 2024, cuando se juega la Presidencia de la República.

“¿Quién? ¿Claudio [X. González], la esposa de Felipe Calderón [Margarita Zavala], [Gabriel] Quadri? ¿Va a regresar a Diego [Fernández de Cevallos]? ¿O [Miguel Ángel Osorio] Chong?”, enumeró. Dijo que ninguno de ellos compite con los precandidatos que tiene su partido, Morena, para 2024.

El mandatario anunció, casi al final de su conferencia matutina y hablando de lo mismo, que a finales de septiembre de 2024, que es cuando termina su mandato, se retirará a su rancho. Que no volverá a hablar de política ni a dar conferencias, y que tampoco usará sus redes sociales, “como el ‘Face’”.

Avisó que escribirá un libro sobre “el pensamiento conservador” porque eso “me compensará”.

Desde Palacio Nacional, aseguró que sus adversarios “están muy menguados”, ya que no tienen personas con prestigio, ni gente honesta, íntegra y con amor al pueblo en sus filas, la cual pudiera potenciarse rumbo a la carrera presidencial del 2024.

Por su parte, el dirigente del PRD opinó que Va por México cumplió su objetivo principal al limitar la fuerza de Morena.