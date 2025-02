100 años con Juan Rulfo (2)

Continuando con la serie de carácter documental aborda a profundidad las diversas etapas de la vida de este extraordinario novelista, que ha tenido una gran influencia en la literatura mexicana y mundial del Siglo 20.

La serie, para conmemorar los 100 años de su nacimiento, busca ahondar en las preguntas que rodean su vida y profusa actividad creativa.

Capítulo 5: El México de Juan Rulfo. La mirada de Rulfo siempre fue sensible a la realidad que lo rodeaba. Atenta a las voces, a los rostros, a la injusticia social y al despojo que sufría el pueblo desde tiempos coloniales y hasta la época actual. Hombre de su tiempo, informado y atento, Rulfo sabía de música, de cine, de literatura, de arquitectura y de fotografía, pero también de historia y de antropología. Apasionado por la historia de México, fue un hombre preocupado por aquellos que siempre fueron discriminados por una sociedad ladina y mestiza. El mundo indígena atrapó su atención desde que Rulfo trabajó para la Comisión del Papaloapan en 1955 y 1956. En 1962 se integra al Instituto Nacional Indigenista (INI) por invitación de Alfonso Caso, como corrector de estilo y editor. Desde ahí, durante más de 20 años contribuyó a la edición de obras fundamentales de la antropología mexicana, asistiendo, desde esa situación privilegiada, a los cambios que habrían de ocurrir en la visión intelectual y académica sobre el mundo indígena.

Capítulo 6: La dignidad del silencio. Las remembranzas de la infancia. Allí en la tierra estaba toda su vida, sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne.

Capítulo 7: Cien años con Juan Rulfo. Un recorrido por los diversos quehaceres y saberes de Rulfo. A 100 años de su nacimiento sigue siendo fuente de inspiración para múltiples expresiones creativas. Su obra ha sido traducida a más de 50 idiomas y sigue generando estudios, provocando polémica, detonando el impulso creador de muchos artistas. Se suceden las adaptaciones, las ediciones, las versiones. Hoy, nuevas generaciones se acercan a los personajes de Rulfo, a su prosa inconfundible, al mundo y las atmósferas que creó. ¿Quién habita o es habitado por el mundo rulfiano en el arte y la sociedad contemporánea?

En la serie, el registro de la voz de Juan Rulfo leyendo Pedro Páramo; las entrevistas con los personajes de la literatura mexicana, latinoamericana y de otras latitudes del mundo; la entrevistas a Juan Rulfo en distintas etapas de su vida; el material documental y fotográfico.

Cada capítulo de la serie, que es de una hora, es un tejido fino y cuidadoso, que une piezas, obra de Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor, y director de este trabajo, que va más allá del recuento biográfico, que sí lo hace, para recoger múltiples voces, que a la manera de un coro polifónico, dan cuenta del hombre, del hijo, del padre, del literato, del guionista, del fotógrafo, del viajero, del personaje de su tiempo, que hoy permanece.

Es un homenaje poderoso, y al mismo tiempo discreto, de este personaje clave de la literatura de todo el mundo. No hay nadie de los grandes de su época y de los de ahora, que no hayan sido influidos por él. Es un homenaje del hijo al padre, realizado con profesionalismo y también con mucho amor. La serie me impactó y conmovió. Aprendí mucho.