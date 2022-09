101 años (2)

Un testigo de nuestro tiempo: A los 101 años, veterano de la II Guerra Mundial lo ha visto todo. Por Dave Paone.

Dominick Critelli nació antes de la invención de los parquímetros, la cinta adhesiva, el chicle y las galletas de chocolate. En la fecha de su nacimiento, el 8 de abril de 1921, Warren G. Harding era el presidente que acababa de tomar posesión. Desde entonces, Critelli ha visto a 18 mandatarios ocupar la Casa Blanca. Critelli ha visto mucho:

Durante la infancia de Critelli, aún no se había inventado el frigorífico. Las cocinas tenían una “nevera”, que era exactamente lo que parecía: una caja con un bloque de hielo. El hielo generaba frío para evitar que los alimentos se estropearan y, cuando se derretía, una bandeja situada debajo recogía el agua. Había que tirar el agua y sustituir el hielo varias veces por semana.

Aunque se trataba de la ciudad de Nueva York y no de una zona rural, Critelli recuerda al “hombre del hielo” repartiendo bloques de hielo desde un carro tirado por un caballo. “Mi madre no podía permitirse el lujo de comprar hielo”, dice Critelli. Así que él y un amigo iban a la Borden Dairy Co., a unas pocas manzanas de distancia, donde los lecheros cargaban sus carros tirados por caballos, luego tomaban parte del hielo que caía al suelo y se lo llevaban a casa a su madre en sus carros.

Finalmente, el padre de Critelli pudo comprar la casa que alquilaban, por el precio de 3 mil dólares (las casas de la zona están actualmente en el mercado por más de 600 mil dólares).

Durante el instituto, Critelli empezó a tocar el saxofón y el clarinete, y a los 18 años ya tocaba con una banda de cinco músicos que tenía una actuación semanal en un restaurante. Su remuneración era de 3 dólares y una cena de pollo.