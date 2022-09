101 años (3)

Estados Unidos posguerra

La década también trajo consigo el nacimiento del rock’n’roll, del que solo una parte le gustaba a Critelli. Elvis Presley no le impresionó. “No me gustaba. No me parecía tan bueno”, dice. Critelli vio el debut de los Beatles en Estados Unidos en el programa “The Ed Sullivan Show” en febrero de 1964 y se quedó tan poco impresionado con ellos como con Elvis.

Tiempos modernos

Hace dos años, Critelli sufrió una caída y se rompió el fémur derecho, a lo que siguió una infección masiva en la rodilla. Ahora tiene una placa y una varilla en la pierna por encima de la rodilla, y atribuye a los antibióticos -que apenas existían durante la primera mitad de su vida- el haberle salvado la pierna. Aunque a veces camina con un bastón, todavía puede subir y bajar un tramo de escaleras con bastante rapidez.

Aunque no lo crea, Critelli no se resignó a alcanzar el hito de los 100 años. Incluso cuando tenía 90 años, decía a la gente que tenía 75 u 80, dijo. “Te diré que no me sentía bien diciéndole a nadie que tenía 100 años”. “Tienes 100 años y piensas en lo que has tenido y en lo que ya no puedes tener”. A los 101 años, Critelli es la imagen de la salud. Algunos dicen: “La edad es solo un número”. El suyo es 101.