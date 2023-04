Es inimaginable que Claudia Sheinbaum o Augusto López rompan con López Obrador y Morena. ¿Lo podría hacer Marcelo Ebrard? Coincido con Alejandro Páez Varela y Jorge Zepeda Paterson, quienes en estas páginas han opinado que es una probabilidad. Lo que no han logrado las crisis migratorias, la violencia e inseguridad, la corrupción en Segalmex, las megaobras inconclusas, la ineficiencia de muchos funcionarios, los desencuentros con Estados Unidos y etc., ¿sí lo lograría la salida de Ebrard?

Es altamente probable que las elecciones de 2024 acontezcan en un escenario convulso. No serán las primeras de la época reciente donde eso sea así. Las de 1994 se realizaron en un escenario de crisis política como pocas veces se había visto en México después de la Revolución. Ese año axial, la insurrección neo zapatista y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, así como de Ruiz Massieu, conmocionaron al País entero.

En la actualidad el contexto es diferente pero crítico. No es imaginable un levantamiento armado rebelde, ni es imaginable, ni deseable que un precandidato o candidato presidencial, en plena campaña, sea eliminado violentamente. Lo que sí es previsible es que la violencia del crimen organizado persista y quizá aumente; que se incrementen las olas migratorias que llegan a México principalmente de Centroamérica, Venezuela y el Caribe e incluso de Asia y África y el resto de América Latina; y que los diferendos de diferente tipo con Estados Unidos continúen. Esto tan solo para hablar de tres temas relevantes.

Ese cúmulo de turbulencias llevaría a una crisis del partido en el poder en cualquier parte del mundo, pero en México eso no ha sucedido. Lo cual nos hablaría de una visión del mundo y una cultura política de la mayoría de los mexicanos muy particular, lo que, de manera sorprendente, no parecen entender o, por lo menos, no quieren aceptar, críticos y opositores de López Obrador y la 4T.

Si traducimos en términos electorales lo que revelan las encuestas de aceptación-rechazo, popularidad-impopularidad del gobierno de López Obrador, poco más, poco menos, del 55 por ciento- aunque esto fluctúa ligeramente cada mes- lo acepta y el 45 lo repudia.

Cuando leemos o escuchamos en la radio y televisión a los críticos de AMLO, varios de ellos en Noroeste, uno podría concluir que, si les hicieran caso, nadie lo apoyaría o, si acaso, lo haría una ínfima minoría. Para ellos no hay nada que salvar de la gestión gubernamental del tabasqueño, ni nada que aprobar de la bancada morenista en la Cámara de Diputados federal. Todo es un desastre.

Si para mexicanos inteligentes y con una sólida preparación intelectual, y para la gran mayoría de las clases medias y altas del País, vivimos algo parecido a una hecatombe, ¿por qué a un porcentaje mayor de los habitantes pobres de nuestro territorio ven otra película?, ¿por qué siguen sosteniendo a López Obrador y a Morena?

Ya lo he mencionado en este espacio varias veces, coincidiendo con otros observadores: los programas sociales de la 4T, aún con muchas deficiencias, funcionan y son el principal ingreso de millones de familias pobres. Lo curioso es que muchos de sus críticos recogen puntualmente las ayudas para llenar los tanques de sus autos de alta gama o comprarse unos chuchulucos. “Es que son nuestros impuestos”, dicen. Al margen de esto último, hay una realidad imbatible: lo que los críticos clasemedieros y ricos consideran dádivas, para millones de mexicanos son el sustento principal de sus hogares.

Por otra parte, no es menos importante que, sin considerar el carisma de AMLO, muy del gusto plebeyo y nacionalista, el discurso y la labia del macuspeño llena plenamente los oídos de los menospreciados y discriminados de toda la vida. Para una mentalidad clasista, e incluso racista, esto es ridículo, anacrónico y populista, pero para los de abajo, no. El discurso lopezobradorista es sumamente eficaz, casi religioso para un feligrés de la 4T.

Estos dos pilares, aun con cuarteaduras, han resistido todo tipo de crisis y muchas. No ha aparecido nada que nos diga: “esta ya no la pasan y se derrumban”.

Ahora bien, quizá, quizá, quizá -como dice una vieja canción- sólo un cisma interno podría poner en peligro a Morena en 2024. Y ese podría ser el rompimiento de alguna de las corcholatas con la 4T. Más bien, de una de sus corcholatas.

Es una posibilidad porque los partidos de Oposición están tan ayunos de cuadros políticos relevantes que con los brazos abiertos recibirían al carnal Marcelo. ¿El Canciller aceptaría ser candidato de la trinidad opositora más, quizá, MC?

Si tiene cuentas pendientes que oculte AMLO como as bajo la manga y se las pueda cobrar, no. Si no las tiene, no se ve al ahora Canciller aceptando otra Secretaría de Estado en un próximo gobierno de Morena para ver si, a la próxima, ya le toca.

Si, en efecto, una encuesta real y plenamente convincente va a definir al candidato de Morena, donde, según todas las mediciones hasta la fecha, pronostican que la ganaría la Sheinbaum, quizá Ebrard aceptara su derrota. Sin embargo, un político de su fuste y ambiciones se ve muy difícil que no quiera competir por la Silla del Águila.

En fin, una combinatoria de convulsiones más un cisma morenista podría dibujar un escenario para el 2024 que hasta ahora no hemos visto.