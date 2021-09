El noviciado pulió las carencias y afiló las competencias. Ninguna tarea es fácil, pero cuando el combustible del amor llena el depósito se facilita cumplir cualquier encomienda, objetivo y propósito.

Con mirada ilusionada y mil interrogantes colgados en el horizonte emprendimos el viaje. Las nubes presagiaban tormenta, pero el rayo de amor que lanzó el faro de la esperanza tejió un indeleble lazo de fe y comprensión.

La insomne noche cobijó nuestro sueño. En íntima reunión comprometimos nuestras vidas ante pocos testigos. El amanecer fue cómplice de la romántica odisea iniciada.

El camino nunca fue fácil; afortunadamente, el rompeolas de nuestro puerto ha contado con el auxilio de idóneos vigías y expertos capitanes prestos a brindar orientación para esquivar borrascas y tormentas.

Ha habido obstáculos y tropiezos, pero el optimismo y empeño los superan infinitamente en calidad y número. La fe es un molino que machaca la realidad para triturar el pesimismo y la fantasía. Después de cernir y cribar lo accidental nos hemos quedado con lo sustancial, para deleitarnos con el sacral residuo, fundamento y caudal de nuestra existencia.

El noviciado pulió las carencias y afiló las competencias. Ninguna tarea es fácil, pero cuando el combustible del amor llena el depósito se facilita cumplir cualquier encomienda, objetivo y propósito.

La vida en pareja requiere mucha comprensión y apoyo. No se debe utilizar el microscopio para analizar los defectos del cónyuge, sino el telescopio para regocijarse por el prodigioso viaje emprendido, los frutos obtenidos y los puertos visitados.

Tu inigualable belleza física es opacada solamente por tu belleza espiritual. La brillantez de tus ojos refleja el sano equilibrio entre dulzura y disciplina, ternura y reprensión, torbellino y sosiego, oasis y pasión.

Te agradezco, Ely, estos 25 años que me has regalado. No hay palabras que puedan transmitir la marejada y volcán que se llevan dentro. Que Dios renueve nuestro amor, nos mantenga unidos y continúe bendiciendo nuestra fantástica aventura.

¿Renuevo mi amor? ¿Permanezco asido al timón?