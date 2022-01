355: la película

‘El punto es que el lugar más seguro para cualquier ser humano es fundamentalmente impredecible, ya que la paz en la tierra nunca se puede garantizar’.

Segundo nombre

¿Un lugar seguro?

“¿Cuáles son los lugares más seguros para vivir cuando SHTF (se arme el desmadre mundial)? Probablemente conozcas la historia de la familia canadiense que quería mudarse al lugar más seguro del mundo, un lugar libre de todas las amenazas militares. Hicieron una investigación exhaustiva y luego se mudaron a las Islas Malvinas alrededor de 1981 porque concluyeron que era un lugar muy seguro y aislado, lejos de las luchas y los conflictos. United Press International informó que los canadienses ‘Bill y Barbara Curtis y sus dos hijos abandonaron Mission, Columbia Británica, en septiembre para buscar una vida tranquila en las Islas Malvinas. Eso no resultó ser un acierto en ese momento porque poco después, el 11 de abril de 1982, comenzó la Guerra de las Malvinas, un corto pero sangriento choque entre las curtidas tropas profesionales inglesas y los soldaditos novatos argentinos. La familia Curtis ha recibido bastante publicidad no deseada sobre la ironía de su destino elegido’. He aprendido que hay bastantes otras historias de personas que se mudan a los lugares equivocados en el momento equivocado: Guadalcanal en las islas Salomón, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, es una que me viene a la mente como ejemplo épico. El punto es que el lugar más seguro para cualquier ser humano es fundamentalmente impredecible, ya que la paz en la tierra nunca se puede garantizar”.