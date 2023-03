Existe una clara diferencia entre mujeres y hombres, si algo le pasa a un hombre no se le pregunta cómo iba vestido, o a nosotros como hombres no nos dan los siguientes consejos ‘date a respetar’, ‘date tu lugar’, por señalar algunos de ellos....

Esta semana la nota debería de ser las marchas que se realizaron a nivel nacional con motivo del 8 de marzo, fecha que se celebra el Día Internacional de la Mujer desde un enfoque de la lucha de las mujeres por la igualdad, sí, dije celebra pero no es una fecha para felicitar sino para conmemorar todo lo que han avanzado en la lucha por la igualdad sin dejar de lado todo lo que aún falta (que no es poco) para poder señalar que la mujer y el hombre son iguales en los aspectos laborales, salariales y de seguridad, por decir algunos.

Ya en otras ocasiones hemos mencionado que existe una clara diferencia entre mujeres y hombres, si algo le pasa a un hombre no se le pregunta cómo iba vestido, o a nosotros como hombres no nos dan los siguientes consejos “date a respetar”, “date tu lugar”, por señalar algunos de ellos. Recordemos que en promedio en nuestro país 10 mujeres son asesinadas por día, vaya, a la fecha existe un aumento de 6.4 por ciento más de asesinatos en mujeres comparado con el año pasado. Una vez que ocurre el asesinato, el 95 por ciento de éstos queda impune, por lo que tampoco podemos hablar de una expedición de justicia; si volteamos al tema de agresión o acoso sexual no estamos mejor, ya que el 45 por ciento de las mexicanas ha sufrido algún tipo de agresión o acoso sexual, y que de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad las trabajadoras mexicanas ganan entre un 13 por ciento y un 27 por ciento menos que un trabajador mexicano por realizar las mismas tareas. Por lo que es claro que la mujer, en muchas ocasiones, por el simple hecho de ser mujer, se encuentra en un estado menos favorecido que un hombre.

Volviendo al tema de las marchas, fueron bastante concurridas, muchas portaban prendas de color morado, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, decenas de miles de mujeres marcharon desde distintos puntos de la ciudad, en el caso de Culiacán miles de mujeres asistieron, desde adultas mayores hasta niñas acompañando a sus madres y en lo personal fue un gusto verlas ejercer su derecho a manifestarse.

Cambiando de tema, esta semana en la Cámara de Diputados federal se presentó una iniciativa por parte de diputadas de Morena, PT, PRI, MC y PRD que busca una reforma constitucional para que agresores de mujeres no puedan acceder a puestos como servidores públicos y/o candidaturas. ¿Qué le parece?

Siguiendo con la Cámara de Diputados, el Diputado federal Armando Contreras Castillo planteó una iniciativa para quitarle a la UNAM la autonomía de elegir Rector y que el proceso sea mediante una elección de la comunidad universitaria, es decir, plantea cambiar el artículo 6 de la Ley Orgánica de la UNAM para derogar la facultad de la Junta de Gobierno, hay quienes pensando mal dicen que la iniciativa busca evitar que el actual consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sea Rector una vez que termine el periodo del actual.

PD 1. Esperemos que en algún momento no sea necesario una marcha para conmemorar el 8M, pero mientras sea necesario, que no se deje de marchar.

PD 2. El pasado 2 de marzo se publicó el Plan B en el Diario Oficial de la Federación, a la fecha es la reforma más impugnada en la historia.

PD 3. Hágase un favor y vea la participación de la periodista Nayeli Roldán en la mañanera del día de ayer.