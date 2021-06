Créame cuando le digo que las autoridades electorales han hecho esfuerzos enormes para la preparación de esta elección, la cual se llevará a cabo el domingo de 8:00 am a 18:00 horas.

La semana pasada comentábamos la manera en que el voto se tenía que realizar para que este fuera válido y cómo el voto podría ser no válido. Esta semana ya terminaron las campañas electorales, recuerde que por ley terminan tres días antes de las elecciones. Ya no es posible realizar actos públicos de campaña, dar a conocer resultados de encuestas o sondeos electorales y tienen siete días para retirar la propaganda instalada en la vía pública. ¿Qué le parecieron? ¿Qué tan diferentes fueron a las campañas electorales sin Covid? ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Qué fue lo que menos? Definitivamente fue una oportunidad para conectar con la ciudadanía de una manera virtual, veremos si la aprovecharon o no este próximo domingo.

Como bien sabe, mañana 6 de junio es el día en que tenemos que salir a votar, esperemos que la jornada electoral se lleve sin ningún evento inesperado, que transcurra en armonía y paz; pero por lo pronto estamos en veda electoral, este es el tiempo para que Usted reflexione su voto, en este tiempo están prohibidos las reuniones o actos públicos de campaña, la propaganda por parte de los candidatos o partidos políticos, propaganda política en radio y televisión, así como encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales.

Quiero hacer énfasis en que tanto el IEES como el INE han trabajado para que Usted al momento de emitir su voto se sienta seguro, con esta finalidad se ha hecho un decálogo del voto responsable, en donde se recomienda lavar las manos con agua y con jabón, respetar la sana distancia, utilizar cubrebocas (sin cubreboca no podrá votar), usar gel antibacterial antes y después de votar, evitar ir acompañado (salvo que requiera asistencia especial ya sea por salud o movilidad), puede llevar su propia pluma o marcador (tener cuidado extra si utiliza plumón ya que puede manchar la boleta), la credencial de elector en esta ocasión se colocará en la mesa contrario a ocasiones anteriores en donde se le entregaba a un funcionario de mesa directiva de casilla, se estarán limpiando las superficies constantemente y por último se impregnará el pulgar de tinta indeleble. Esto aunado a que los lugares donde se instalarán las casillas serán desinfectados antes, durante y después de la jornada, y contará con señalamientos de ubicación para respetar la sana distancia.

Créame cuando le digo que las autoridades electorales han hecho esfuerzos enormes para la preparación de esta elección, la cual se llevará a cabo el domingo de 8:00 am a 18:00 horas. Recuerde que las casillas no se pueden abrir antes de las 8:00 am y se deben de cerrar a las 18:00 horas, se puede cerrar antes si se comprueba que la totalidad de la lista nominal ya votó y se puede cerrar después si hay gente formada para votar a las 18:00 horas, ya que todos estos tendrán oportunidad de votar independientemente de la hora, más no así aquel o aquellos que hayan llegado después de las 18:00 horas.

Recuerde que obligar a votar a alguien o no permitirle hacerlo es un delito electoral, así como condicionar el voto por servicios gubernamentales, acarrear votantes y utilizar recursos públicos con fines electorales. No olvide que los delitos electorales pueden ser cometidos por cualquier persona, candidatos, precandidatos, ministros de culto, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, organizadores de campaña, servidores públicos, en fin, cualquier persona.

Esperemos que en el próximo Ágora Ciudadano estemos hablando de que la fiesta democrática fue un éxito.

PD. ¿Si no tuviera el derecho a votar lo quisiera? ¿Lucharía por él? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por tenerlo? Aproveche que ya lo tiene.