Los pobres de la tierra viven momentos que al paso de los días les parecen no vividos, pero son por desgracia ciertos, los episodios de vida que sufrieron en el pasado les parecen escenas surgidas de su mente, fuera de la realidad, pero fue cierto, por lo mismo, ponen todo lo que está de su parte para olvidar ese pasado que los atormenta, el recuerdo ignominioso como fue la realidad que vivieron. Por eso vale pena luchar por sacar a esos segmentos que siguen viviendo una vida llena de abrojos

Conforme avanzan los tiempos políticos en los estados de México y Coahuila, donde habrá elecciones a Gobernador el próximo 4 de junio, no dejan de ser interesantes esos eventos políticos, va a ser una muestra grafica de cuál va a ser el resultado de la elección presidencial del 24, habrá similitud en los resultados de ambas elecciones.

Los ciudadanos se muestran avispados, conscientes de que no van a poner en riesgo su futuro de bienestar, conocen demasiado las formas de actuar del gobierno representados por la oposición de derechistas, sus prácticas de gobierno; contrarios a los intereses del pueblo, en eso no hay duda, fueron muchas décadas de gobiernos antipopulares, sin ningún respeto por los desposeídos, son clasistas por antonomasia, distantes de los intereses sociales. Para los políticos del antiguo régimen los desposeídos no cuentan en lo más mínimo, viven un mundo idílico, distantes de las clases sociales.

El pueblo raso conoce muy bien a sus aliados y con esos se juegan la vida, porque saben defender su causa, con decisión indómita, llegando el momento decisivo; no se andan por las ramas, asumen su responsabilidad con plena entereza, seguros que no les quedad otra alternativa, para consolidar un futuro mejor, la experiencia de la vida les enseña a no titubear en la hora de decidir; las personas van en la vida labrando su propio porvenir, con la seguridad de actuar en la hora precisa, actúan con audacia, no dudan a la hora de tomar decisiones sin temor a equivocarse en el rumbo de sus vidas.

Nada de medias tintas, lograr el progreso es la disyuntiva, se cuenta con los elementos necesarios para alcanzar sus propósitos que han decidido para alcanzar, sin tropiezos de ninguna especie, las cosas caminan bien, no se perciben obstáculos en lograr lo que se proponen para garantizar el bienestar que se persigue, esos objetivos indiscutibles son el mejoramiento de las personas que más ocupan se les brinde ayude para salir de su penuria que vienen padeciendo desde hace mucho tiempo; apenas con el gobierno de la cuarta transformación empieza una nueva realidad que les cambia la vida, con nuevas expectativas los libera del enclaustramiento donde los hundieron los gobiernos corruptos del pasado.

Esperan nunca más regresar al pasado, por el contrario, ven buenas oportunidades hacia delante, un mundo mejor les espera, donde por fin van a ver el término de su penuria que durante tantos años fueron sometidos, al suplicio por lo drástico de su situación que padecieron perdieron la noción de los años, piensan en su pasado y ven una película dantesca con escenas increíbles, por lo vivido, llegan a pensar que están soñando, una pesadilla que les pudo pasar y no conciben como cierto, a ese grado de dramatismo se llegó en el pasado, algo de no creerse, como algo irreal que les tocó vivir, en los fauces del monstruo de la pobreza agobiante.

Este gran país, no merece que sus habitantes vivan tanta desigualdad, llegando en algunas regiones a la pobreza extrema, tenemos la certeza que esos bolsones de pobreza que aún prevaleces van a desaparecer más temprano que tarde, por el acelerado desarrollo que se viene imprimiendo al país, está inmerso y no va a detener el paso hasta afianzar el desarrollo en beneficio de sus habitantes, de todos los extractos sociales, sin distingo de ninguna índole.

No podemos negar el importante esfuerzo que se viene desarrollando por liberar lo más que se pueda a conciudadanos que siguen sorteando condiciones de sobrevivencia, es notorio observar la titánica lucha que libra el Presidente de la Republica por remontar la pobreza.