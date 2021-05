Adornar el alma

No es condenable querer tener buena presentación, incluso los médicos prescriben el ejercicio en vías de mantener la salud y no solamente por cuestión de belleza o vanidad. Lo lamentable es que nos centremos solamente en adornar el cuerpo, en detrimento de procurar también la hermosura del alma.

Por lo general, el ser humano se preocupa excesivamente de su aspecto exterior, de ahí que proliferen salones de belleza, estéticas o gimnasios para lucir bien físicamente.

No es condenable querer tener buena presentación, incluso los médicos prescriben el ejercicio en vías de mantener la salud y no solamente por cuestión de belleza o vanidad. Lo lamentable es que nos centremos solamente en adornar el cuerpo, en detrimento de procurar también la hermosura del alma.

¿De qué nos serviría fabricar, lijar, pulir, pintar y barnizar un hermoso estuche para conservar un valioso violín de colección, si no contamos con ese prodigioso instrumento musical? Tiene algún valor el estuche, claro está, pero por más bonito y presentable que esté no alcanza mayor rango por la circunstancia de que se encuentra vacío.

Lo fundamental es adornar no solamente el cuerpo sino sobre todo el alma, como subrayó Don Quijote a Sancho en el capítulo XLII de la segunda parte, brindándole sabios consejos para gobernar su ínsula:

“Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores... y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio.

“Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo.

“Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones”.

¿Adorno mi alma?