Adrián y sus raras combinaciones

Quienes lo describen, se refieren a él como alguien pulcro. De pelo engominado y olor a colonia por todo el cuerpo y bien vestido.

Un vocerrón con que suplía su corta estatura, de pasos cortos, pero con un sonido de suela que parecía el ritmo de un músico con buen oído.

Caminaba y parecía dejar un velo opaco de arrogancia. Hacía ver como si se detuviera el tiempo alrededor suyo a cada paso.

Don Adrián, le decían con respeto, y su poder, así me lo imagino, podría ser el del equivalente a un capo de historia o algún villano de película. Inteligente, brillante, de un origen difícil y al final de futuro corto, pero con varios destellos de un estilo único.

A cualquiera que se lo platiquen, podría formarse esa imagen en la cabeza, porque todo parece estar recortado de la misma manera.

Me contaron que el clímax de su poder llegó cuando Antonio Toledo Corro rindió protesta como Gobernador de Sinaloa, lapso en el que se mantuvo de 1981 a 1986, y escogió a Adrián para nombrarlo entonces como presidente de la Liga de Comunidades Agrarias.

Los diferentes organismos ligados al campo, en aquel Sinaloa ochentero, se consolidaban para representar un fuerte músculo en la estructura del Partido Revolucionario Institucional, tanto en lo económico, por su influencia y representación en la producción de alimentos a nivel nacional, como por lo político, alcanzando a otros monstruos como la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y la Confederación de Trabajadores Mexicanos.

Quien estuviera ahí, sin duda, tenía influencia en casi cualquier lado y una puerta abierta siempre con el Gobierno de Sinaloa.

Pues ahí Toledo Corro puso a Adrián González García. Y éste, según recuerdan, ya se sentía el próximo Gobernador.

Vieran cómo caminaba. Se sentía el rey de todo. Era muy madrugador y tenía verbo. Era muy madrugador, eso se admiraba por todo el mundo.

Quizá lo que más recuerdan de Adrián es la manera en cómo se movía y cómo vestía.

En aquellos años, en Culiacán todo mundo sabía que Adrián tenía una casa en Culiacancito y en ella tenía 24 cajones de estacionamiento.

Que usaba dos vehículos por cada mes del año. Uno cada quincena, y lo más espectacular era que vestía de acuerdo al color del automóvil que se había escogido para el turno.

La gente decía: fíjate cómo anda vestido y de ese color va a ser el carro que trae.

Pero el caminado era el caminado.

No usaba sombrero aún y que la pinta le podía exigirlo, pero no le quedaba por su corta estatura.

Dicen que tenía muchas mujeres, pero que no era tomador. Que prefería a las mujeres, los trajes y los automóviles. Entre más nuevos, más lujosos, más bonitos, mejor. Por eso se aferraba.

Dicen que el dinero que obtuvo en ese lapso de poder le llegó porque cometía un fraude.

La misma gente que le ayudó, que lo metió a la cabeza de una unión de ejidos para echar a andar fábrica de aceite, terminó por hacerle una auditoría y hallar que se había robado mucho dinero.

Que salió quebrado y que lo acusaron de haber gastado, sin poder justificar, millones y millones de pesos.

Triste, triste, recuerda Martín -quien también pertenecía a la liga-, después de tanto poder que tenía. Porque él duró los seis años de Toledo Correo en la liga. Triste.

¿Y para la liga qué hizo?

No, no, no, la liga ni se movió.

Él era buen orador, es lo único que tenía. No tenía nada más, agrega.

A Adrián le llegó la desgracia mayor cuando Francisco Labastida Ochoa ganó la elección para convertirse en el nuevo Gobernador de Sinaloa, el mismo que unos años después se convertiría en el histórico primer candidato del PRI en perder una contienda por la Presidencia de la República, en el año 2000 ante Vicente Fox.

Cuando entró Labastida fue un triste momento, recuerda Martín, porque invitaron a todos los líderes de Sinaloa y los atendió en el Salón Gobernadores.

Y pide la palabra Adrián, para exponer motivos y dar marcha a la reunión.

“Señor Gobernador”, dijo.

Tenía mucha labia, sabía cómo entonar los discursos, según el momento, el tono. Era un artista.

“Señor Gobernador, aquí estamos todos los dirigentes del estado de Sinaloa, los que tenemos en nuestras manos, la responsabilidad tan grande que es producir alimentos para el pueblo, pero quiero decir una cosa que para mí es muy importante, y para todos nuestros dirigentes; soy Adrián González García, dirigente de la liga y que estoy en sus manos, y como estoy en sus manos basta con que haga así para que yo me caiga”.

Nadie esperó, asegura Martín, que Adrián dijera eso.

Pudo haber dicho mil cosas, menos esa, recuerda.

Poco tiempo después fue detenido, acusado y sentenciado culpable de fraude. Dicen que ya traía una enfermedad, porque después de ser arrestado, falleció unos 15 días después, en prisión.